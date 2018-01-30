慧眼挖掘林清玄、朱少麟 九歌出版社慶40歲

2018年01月30日 17:55 中時 許文貞 、 季志翔

九歌出版社30日舉行40周年慶，創辦人蔡文甫（中）與作家廖玉蕙（左）一起合影留念。（季志翔攝）

九歌出版社30日舉行40周年慶，作家向陽應邀致詞。（季志翔攝）

九歌出版社30日舉行40周年慶，作家張曉風應邀致詞。（季志翔攝）

九歌出版社30日舉行40周年慶，作家林清玄應邀致詞。（季志翔攝）

1978年成立的九歌出版社，參與了台灣出版業最蓬勃的80年代，也見證了產業的興衰。九歌今年迎來40周年慶，創辦人蔡文甫已高齡92歲，今（30）日在親友和作家們的祝賀中出席慶祝活動。連赴陸發展多年的作家林清玄都特地回台出席盛會，當面向蔡文甫說，「在我的寫作過程中，對我影響最大的三個人，就是蔡文甫、平鑫濤和高信疆。」

蔡文甫帶著鼻胃管，坐在輪椅上，由女兒、九歌出版社發行人蔡澤玉推著輪椅進到慶祝活動會場，作家林清玄、廖玉蕙、向陽等人紛紛上前向蔡文甫寒暄致意。當年同為「五小」的爾雅出版社創辦人隱地也出席慶祝，懷念過去「五小」的創辦人們一同吃飯、喝茶、聊文學的時光。

女兒蔡澤玉表示，蔡文甫目前除了以鼻胃管進食、需要輪椅代步之外，身體仍算健朗，「他每天早上和下午各會進辦公室一次，還會對我們催稿。」每個十年，蔡文甫也都會提出新的出版規劃，「今年也會以華文百年文學的發展為題，出版台灣、大陸、馬華和香港的文學選集。」

許久未在台灣出席公開場合的林清玄，感性的談起蔡文甫對他的知遇之恩，「蔡先生從我開始投稿到現在，沒有一次退過我的稿子。而在我當兵生活最困苦的時候，還常收到蔡先生寄來文章在報紙刊登的稿費。我的《紫色菩提》，原本其他出版社都沒興趣，我帶給他看，他就叫我留著，後來就在九歌出版了。」

林清玄也將自己的作品在大陸的暢銷，歸功於九歌，「我跟九歌合作，在大陸出版的書有100多本。有人統計過，我有26篇文章被收錄在大陸的小學到大學課本中，大部分都是來自在九歌出版的書。」作家張曉風也表示，九歌挖掘、出版的文學作品，如今正在「返供」大陸。

蔡文甫曾任中華日報副刊主編，後成立九歌出版社，與隱地的爾雅出版社、林海音的純文學出版社、姚宜瑛的大地出版社、瘂弦楊牧等人的洪範書店合稱「五小」出版社。

相對於大型出版社，「五小」以文學為志，雖然規模小，卻影響了80年代以降的台灣文學發展。九歌蔡文甫的慧眼，不只打造了王鼎鈞、杏林子、琦君等文學名家，也挖掘出林清玄、朱少麟、80後的楊富閔等作家。余光中的作品在80年代後也多交由九歌出版。前台灣文學館館長李瑞騰更直言，「台灣的文學史受出版史影響很大。」

九歌出版社總編輯陳素芳也回憶當年剛入行，「我是1982年來到九歌，當時只有一個編輯。那時候出版社都是這樣，規模小，每個人當很多人用，每個老闆自己都是作家兼總編輯。」如今九歌40年、兩間子公司健行出版社30年、天培出版社18年，光是九歌，40年來就出版了超過1500多本書。

(中時)