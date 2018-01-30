福島事故9年前 東電拒絕海嘯演習

2018年01月30日 17:34 中時電子報 江飛宇

福島核電廠事故已7年，相關的究責訴訟仍然在日本法院進行，最近日本原子能安全保安院(相當於原子能委員會)提出證據，顯示在海嘯發生的9年前，就已經行文要求東京電力公司「應該對福島海域一但發生海嘯地震情況時，進行必要的模擬演練」，這項要求卻遭到東電方面的反彈被擱置。

日本共同社報導，千葉地方法院正在進行福島事故調查，在法院上的詢問當年原子能安全保安院安全審查課的川原修司課長，川原表示日本地震調查委員會在2002年7月31日公佈了日本地震與海嘯威脅的長期評估報告，於是川原等人在當年8月，向東電負責人多次詢問東電是否知悉，並要求核電廠應對海嘯進行模擬。

然而東電公司拿出另一派地震學者佐竹健治（現東京大學教授）的論文進行反駁，表示情況並沒有地調所報告呈現的那麼嚴重，主張將來應該用別的調查標準，再判斷第一核電廠是否會遭到的大海嘯的情況，總之就是不相信將來會遇到海嘯，也拒絕災難演習。

據法院陳述書附件所述，當時安全審查課和東電激辯了大約40分鐘左右，最終川原決定讓步，同意東電以「無法確認這項長期評估(大地震大海嘯風險)具備堅實學理根據」為由，不必進行海嘯模擬與相關演練。川原表示，「這是符合當時安全法規，所採取的合理應對」，換言之，他已經盡力做到提醒東電的義務。

東電在接受採訪時表示：「這場訴訟還在持續進行，因此不便回答。」

(中時電子報)