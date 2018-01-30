內政部：住都中心年中掛牌成立 力推社宅及都更

2018年01月30日 17:51 中時 張理國

立法院今天三讀通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」，內政部預計在年中成立第一個專業行政法人「國家住宅及都市更新中心」，負責管理社會住宅及辦理政府主導都市更新案等二大業務。內政部表示，該中心今年度首要任務，是確保世大運選手村轉型的社會住宅順利營運，讓入住的民眾可以感到幸福及驕傲。

內政部長葉俊榮指出，新北市的林口世大運選手村預計於今年下半年交由內政部轉做為社會住宅，共可提供3,400戶。為確保社會住宅的居住品質及水準，規劃今年成立的「國家住宅及都市更新中心」，將擔起統籌辦理的重責大任，讓社會住宅可以順利銜接管理及營運，保障民眾的居住權益。

內政部表示，考量過往都市更新開發因涉及關係人權益廣泛且複雜，單以公部門或公司型態執行，無法全面兼顧公益性及績效表現。為提升政府主導都市更新之效能，「國家住宅及都市更新中心」除受託管理社會住宅外，也會辦理都市更新相關業務，以促進大面積公有土地資產活化與運用，並提供產業發展契機，兼顧都市競爭能力之提升與社會住宅之供給。期以行政法人的彈性，追求績效導向，並受行政、立法、預算、審計及民眾監督，加速推動具公益性及公共性的政府主導都市更新案件。

對於「國家住宅及都市更新中心設置條例」三讀通過，葉俊榮也向全體立委及朝野黨團表達感謝，葉俊榮說，這項法案的通過，彰顯政府推動社會住宅與都市更新政策的決心，內政部將於今年初儘速成立籌備處，辦理相關籌備工作，包含研訂董事長、董事及監事遴選、相關利益迴避範圍及違反處置規定、人事管理規章、公有不動產管理使用收益辦法、年度發展目標及計畫草案等，以利後續推動住都中心成立，並無縫接軌穩定營運。

(中時)