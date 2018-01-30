內政部：住都中心年中掛牌成立 力推社宅及都更

友善列印
中時

立法院今天三讀通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」，內政部預計在年中成立第一個專業行政法人「國家住宅及都市更新中心」，負責管理社會住宅及辦理政府主導都市更新案等二大業務。內政部表示，該中心今年度首要任務，是確保世大運選手村轉型的社會住宅順利營運，讓入住的民眾可以感到幸福及驕傲。

內政部長葉俊榮指出，新北市的林口世大運選手村預計於今年下半年交由內政部轉做為社會住宅，共可提供3,400戶。為確保社會住宅的居住品質及水準，規劃今年成立的「國家住宅及都市更新中心」，將擔起統籌辦理的重責大任，讓社會住宅可以順利銜接管理及營運，保障民眾的居住權益。

內政部表示，考量過往都市更新開發因涉及關係人權益廣泛且複雜，單以公部門或公司型態執行，無法全面兼顧公益性及績效表現。為提升政府主導都市更新之效能，「國家住宅及都市更新中心」除受託管理社會住宅外，也會辦理都市更新相關業務，以促進大面積公有土地資產活化與運用，並提供產業發展契機，兼顧都市競爭能力之提升與社會住宅之供給。期以行政法人的彈性，追求績效導向，並受行政、立法、預算、審計及民眾監督，加速推動具公益性及公共性的政府主導都市更新案件。

對於「國家住宅及都市更新中心設置條例」三讀通過，葉俊榮也向全體立委及朝野黨團表達感謝，葉俊榮說，這項法案的通過，彰顯政府推動社會住宅與都市更新政策的決心，內政部將於今年初儘速成立籌備處，辦理相關籌備工作，包含研訂董事長、董事及監事遴選、相關利益迴避範圍及違反處置規定、人事管理規章、公有不動產管理使用收益辦法、年度發展目標及計畫草案等，以利後續推動住都中心成立，並無縫接軌穩定營運。

(中時)

住都中心條例三讀 接管林口選手… 長者遭詐騙百萬 綠委籲檢討銀行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。