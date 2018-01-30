台灣時尚之光又一位！ 設計師周裕穎搶下紐約時裝周官方席位

設計師周裕穎將率領品牌第四度登上紐約時裝周舞台，圖為旗下Just In Case於2018春夏紐約時裝周發表的「預見常玉」系列。（Just In Case提供）

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紐約時裝周官方網站上，已把周裕穎操刀的全新品牌JUST IN XX大秀列入2018秋冬官方日程中，並與另位台灣之光設計師吳季剛品牌Jason Wu大秀於同日舉行。（翻攝自NYFW官方網站）
紐約時裝周官方網站上針對設計師周裕穎暨品牌JUST IN XX所作的報導，並提及品牌就融合東西文化為核心的創作思維。（翻攝自NYFW官方網站）

又逢二月國際時裝周開跑之時，打頭陣的紐約時裝周飄出濃濃台灣味，將四度前進紐約時裝周的台灣設計師周裕穎，這次藉旗下全新品牌JUST IN XX，一舉登上2018秋冬紐約時裝周官方行程，並與另位台灣之光設計師吳季剛品牌Jason Wu，選在同天（2月9日）前後於紐約Spring Studio發表。

向來喜愛在服裝中結合東西靈感的周裕穎，每季均與不同在地產業結合，宣揚台灣文化。曾被《ELLE》、《Business Insider》等多家國際媒體報導的他，本季將原屬Just In Case品牌回歸街頭風格，透過新誕生的JUST IN XX串聯不同領域所激盪出的創意連結，繼上季與國立歷史博物館合作玩味大師常玉畫作於時尚後，本季又會有何新「玩法」，亦值得令人期待。

(中時)

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