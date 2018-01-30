他花9年讓它變矮！ 廖宜倫研發薏苡新品種「台中5號」

2018年01月30日 17:50 中時 鐘武達

廖宜倫說，新研發的台中5號薏苡（右）比媽媽台中3號矮了約10％。（鐘武達攝）

「我把它變矮了」！台中區農業改良場副研究員廖宜倫，2009年起開始進行薏苡品種改良 ，以原本高240公分的台灣台中3號與日本奧羽3號育種，最後選育出180公分、適合機械採收，且成熟期一致的新品種「台中5號」，產能預估可增加30%。

台中區農業改良場30日舉辦2017年研發成果發表會，場長林學詩展示團隊豐碩的研發成績 ，除了「薏苡台中3號」，還有「液化澱粉芽孢桿菌Tcb45菌絲」、「茭白筍友善耕作新技術」與「餐桌上的薏仁」等10多項傑作。

這次發表會的主角是「台中5號薏苡」，廖宜倫說，薏苡脫殼後即所謂薏仁，是國人傳統保健食品，但過去，台中3號薏苡長得太高，不利機械採收，成熟時又易落粒，籽實迷你，導致產能打折扣，農民栽種意願低。

他說，台灣適合栽種薏苡，市場受歡迎，收益比稻米優，但農民栽種意願不高，全省栽種面積僅200公頃，產量有限，市場上的薏苡，有高達90%是仰賴進口。

廖宜倫從9年前投入新品種改良，以台灣的「台中3號」為「媽媽」、日本「奧羽3號」當「爸爸」，歷經前4年共8次選育，到後期產能研究，過程還曾遭遇氣候不順的打擊，好不容易才選出最佳的新品種，命名為「台中5號」。

廖宜倫說，台中5號成熟時高約180公分，比「媽媽」台中3號的植株矮了約10%，不僅適合機械採收，且籽實成熟期比較一致，不易落粒，少「空包彈」，整體產能相對提昇，相信可以讓農民接受，推廣更容易。

(中時)