《中時晚間快報》軍公教加薪3％ 2月6日入帳

2018年01月30日 17:42 中時電子報 中時電子報

◎軍公教加薪3％ 2月6日入帳

立法院臨時會今天中午三讀通過107年中央政府總預算案，歲出原列1兆9917億元，減列249.1億元，改列為1兆9668億元，刪減幅度1.25%。軍公教加薪3%在朝野無異議下三讀通過，回溯自1月份生效，預計2月補發。

◎川普發表國情咨文 阻止世界占美國好處

美國總統川普將於美東時間30日晚間9時（台北31日上午10時），前往國會山莊進行他任內首次國情咨文演說，國安和貿易將是兩大重點。川普在演說前表示，這會是貿易議題上的一項重要演說，他正在阻止世界藉著貿易占盡美國好處。

◎東航、廈航 取消春節176次加班機申請

交通部民航局表示，已知道陸籍航空有取中國東方航空、廈門航空昨日宣布取消176班兩岸春節加班機，交通部長賀陳旦說，來沒有說不予批准東航、廈航的申請，我方樂於共同探討加班機安排，但對方還沒做好溝通準備，就說自己不申請，不能說是我方故意卡住的，交通部仍敞開協商大門，若業者真的是顧及民意，就不要輕易把門關上。消兩岸春節加班機聲明，不過尚未收到東航、廈航收回加班機申請的文件，會再向2家業者了解此事，如果2航有此決定，後續民航局將會配合交通部與相關部門，啟動疏運配套。

賀陳旦今日在新春記者會上說，我方並不是把不准加班機當成籌碼或回應，這次就是要講清楚，M503是對飛安的問題、國安的危險，業者把乘客放在不安全的地方，交通部身為主管機關，當然要保持比較保留的態度。

◎夏如芝澎湖拍寫真 比基尼趴泳池晾美照

伊林娛樂藝人夏如芝演出大愛戲劇《幸福遲到了》剛殺青，3月就將推出愛情故事書《夏如芝的輕旅行－澎湖愛情故事書》，以澎湖獨特風景為主題，紀錄海洋婚紗島美貌，3月4日也將舉辦粉絲見面簽書會，販售限量300本的故事書。夏如芝說為了呈現最美畫面，膽子大的她直接爬到泳池邊緣，只要一不小心翻身就會摔到馬路上，但也因為這樣，拍攝出的照片讓她十分滿意，她也補充，「其實這動作超危險，大家千萬不要學我喔！」

(中時電子報)