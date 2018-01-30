花3倍錢大戰無臉男 開箱後傻眼：夾娃娃機竟藏招數

花3倍錢大戰無臉男，開箱後傻眼：夾娃娃機竟藏招數。（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
赫然發現包裝內竟被黏了一個「不動如山小鐵塊」。（圖/翻攝自爆料公社）

近期吹起了夾娃娃機商機，因此台灣街頭就如雨後春筍般的大量冒「娃娃機店」，在熱門的景點都可看到夾娃娃機的蹤影，但夾娃娃極需技巧，眼看商品總是從夾子上滑落，空手而歸是常有的事。有網友稱花超過880元夾「無臉男」，沒想到回家開箱驚見包裝內被偷放鐵塊，上網查詢商品價值其實才280元，讓他的女友怒批「這樣合理嗎？」

有網友在臉書社團「爆料公社」貼分享自己的遭遇，表示自己前天半夜時經過一家夾娃娃店，看到店內規模與商品質感都不錯，加上他看到「無臉男」孤單的身影在機台內，於是他決定帶它離開。

該網友說，自己再一次又一次的獻祭新臺幣，不管怎麼夾，無臉男依然躺在角落，有時好不容易夾起到接進洞口時，最後還是會彈掉回邊緣，讓逗趣該網友表示，「無臉男太重了，那夾子對我的疼愛永遠都是…手放開」，讓該網友不認輸，不斷繼續砸錢猛夾，「就在第880層時，機台終於開啟了天使之賜福『保證取物』，但又戰了7個回合，最後終於被我攻略下來了！」

原PO回家後興奮地打開商品，赫然發現包裝內竟被黏了一個「不動如山小鐵塊」，讓他驚覺這就是為何要對戰如此多回合的秘密。女友拿出手機查該商品的價格，狠狠潑冷水告訴他，網路商城1個只賣280元，心碎的原PO只能繼續安慰自己，「不動如山小鐵塊，它（網路商城）有嗎？我這可是隱藏限定版『鍛造的工匠無臉男』」。

原PO附上女友的疑問，想請問廣大網友「請問這店家在商品放鐵塊增加重量是可以的嗎？」對此，網友紛紛留言討論，「機主有作弊的嫌疑」、「舊型的機台好像都會放鉛塊，新型機台很少看到了」、「花超過880元夾一個…」。

(中時電子報)

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