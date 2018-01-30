澳洲制定反外國干預法 恐傷言論自由

2018年01月30日 18:05 旺報 呂佳蓉

據中央社30日報導，澳洲國會針對反外國干預法案舉行聽證，有評論擔心相關內容「範圍過大」，恐危及到言論自由，使產業組織、媒體、非營利組織與天主教徒等，遭受到觸法的風險。

澳洲政府於去年12月公布，將針對間諜活動與海外捐款，制定一項範圍廣泛的法律，其中最引人矚目的是禁止海外政治獻金，以及代表外國利益的遊說團體和代理人必須登記。

報導稱，金融產業團體認為法案「管的範圍太大了，超出政府的政策目的」；澳洲律師公會（Law Council of Australia）指出，外國勢力對地方政治的影響大多是良性的，此法範圍過大，反而可能妨害言論自由與公共政策的辯論。

媒體與天主教組織表示，草案中的免責範圍不足或未能正確涵蓋其活動，容易觸法。譬如，澳洲天主教主教會議（Australian Catholic Bishops Conference）表示，因與梵蒂岡的關係，天主教徒倡議與討論公共政策，就可能觸犯法條；由美國公司持有的主流媒體新聞集團澳洲（News Corp Australia）則指出，需要討論更廣泛的言論免責範圍，否則可能只因屬於「外國資本」，就不能對公共政策展開媒體活動。

(旺報)