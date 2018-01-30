小嫻大器替何守正喊冤 自爆靠這招撞臉蔡依林

2018年01月30日 17:57 時報周刊 林彥君

何守正開的健身房被爆生意受影響，小嫻為何緩頰，希望大家多多支持專業。（羅永銘攝）

小嫻近日五官變立體，被認為撞臉天后蔡依林，她說是改變了化妝方式。（羅永銘攝）

結婚證書不見了， 小嫻離婚程序卡關。

小嫻（黃瑜嫻）和何守正爆出婚變後鬧得沸沸揚揚，但因目前「結婚證書找不到」進度卡關，證書在搬離何家前就已經不見了，證書需要翻成中文在台才能認證，她不好意思地說：「我們都找了好久，若真的找不到，會再申請證書，現在電子化了，所以是小事。」雙方將離婚程序交由律師處理，她也不需特地飛往美國，好友艾力克斯希望她能和何爭取離婚條件，她認為：「婚姻關係結束不是錢的問題，不會爭取贍養費，雙方已有共識，往離婚方向前進。」

何守正開的健身房被爆生意受影響，學員只剩下3、4個，她趕緊替何喊冤：「可能剛好當天的學員比較少，他有他的專業，希望大家支持，不要受新聞影響。」被問到會不會關注何守正的新聞，小嫻開玩笑的說：「因為媒體都會標記我，我會點開看，也很想在下面留言。」日前小嫻前男友歐弟和Nono投資開飲料店，歐弟被問小嫻婚變時拿飲料猛灌自己，小嫻今聞歐弟時也作勢拿桌上的咖啡喝：「我都有看新聞，他當時是不是這樣？」

她透露爆發婚變初期經歷了「必經過程」，常會鑽牛角尖，但現在努力讓自己回到結婚前的狀態，她說：「我不再陷入情緒裡，能更客觀的看待事情。」今年和往年一樣會回雲林的老家過春節，已晉升姑姑的她，過節家裡會有很多小孩很熱鬧，要包出很多紅包，近期活動和代言滿滿滿的她透露，今年會多包一點孝順家人，年後開工想繼續練國標舞，跳舞讓她自信又快樂。

近日她五官變立體，被認為撞臉天后蔡依林，遭疑是否「進廠維修」，她說：「被說和呸姐像很開心，因為之前化妝都是自己畫，所以臉看起來很平，現在要認真對待自己，有請化妝師打點，在鼻子打一些鼻影，也讓臉看起來更立體。」為了讓自己不「老態」，她在家勤敷臉，還會用滾輪拉提雙頰，她指著自己的山根說：「我的鼻子很小，有想過打玻尿酸，但是出道20年才打會不會太晚了。」

(時報周刊)