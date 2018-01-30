首例！連奪3星18年 法餐廳退出米其林評鑑

布拉雖然熱愛烹調美食，但不願再受米其林評鑑龐大壓力的折磨。（Le Suquet餐廳官網）

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中時電子報

接受美食界權威的米其林評鑑，順利摘星幾乎是所有世界級廚師的夢想。

然而，法國名廚布拉（Sebastien Bras）在連奪米其林最高榮譽3星18年後，不願再受評鑑的「龐大壓力」，而在去年9月決定退出米其林指南。今天米其林終於同意，讓這家餐廳在最新版本中除名，而創下讓餐館從評鑑名單上除名的首例。

據法新社30日報導，蘇給（Le Suquet）餐廳位於法國鄉村亞維宏（Aveyron），近20年來一直享有米其林美食「聖經」的最高榮譽。不過， 46歲的主廚布哈去年就表示，在了解到任何一道低於水準的菜餚，都可能讓他賠上店譽後，已經無法再承受這樣的折磨。

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「我們很難強留不想列在指南內的餐廳，」米其林集團執行委員會成員多蘭-克蘿瑟（Claire Dorland-Clauzel）說，「這是我們第一次讓餐廳這樣公開退出」。她表示，以往餐廳會退出指南，不是因為主廚退休，就是因為餐廳概念改變。

2018年的米其林指南將在2月5日出版，她證實，將不會列入這家位於法國中南部拉吉歐勒（Laguiole）的餐廳。

布拉的決定引發全球美食界震撼，目前全法國有27家米其林3星餐廳。這位法國名廚說，米其林餐廳每兩、三年就要接受一次評鑑，而永遠也拿不準，什麼時候會受到評鑑。那意味著每天出500道菜，其中有一道就可能受評鑑。布拉表示，也許自己會變得比較不出名，但他願意接受這點。

(中時電子報)

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文章來源：Michelin lets top French chef pull out of guide

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