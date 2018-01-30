記點制度嚇阻力有限 交通部今年將改革

2018年01月30日 18:13 中時 陳祐誠

交通違規罰款與記點制度，未來將有重大變革！交通部正擬定《道路交通安全法》，取代現在以處罰為主的《道路交通管理處罰條例》，目標朝向「以教代罰」，輕微的交通違規首次可能不開罰，改以記點方式，但若是累犯，除持續記點也恢復罰款，累積到一定點數就會面臨吊扣、吊銷駕照。

交通部常務次長祈文中表示，《道路交通安全法》是把現有交通管理處罰條例、子法、規則做盤點，整理成一套法規，日前透過運研所的研究，已有一套初步草案，輕微的違規事項以記點為主，讓民眾有改善機會，罰金先用記帳，但若持續違規，罰金就繼續算；相關內容正由顧問團研商中，希望今年可以把該法報到行政院，並送立法院審查。

祈文中說，之後還要與教育部討論進一步合作，將道路交通安全納入學校教材，金管會方面也要協商，在重大保險上互相配合，例如針對重大交通違規，透過保險機制增加保額，也會有比較重的處罰，希望藉此改變駕駛行為。

路政司監理科長趙晉緯指出，現行的罰款規則與記點制度，被外界認為無法達到警惕效果，造成部分駕駛持續違規，因此希望加強推動違規記點制度。他說，目前規定是6個月內違規記點6點，將吊扣駕照1個月，以後的記點期限，交通部傾向延長為1年，若要增加到1年以上甚至2年，則要再做評估。

趙晉緯舉例，不影響他人安全的輕微違規，包括深夜違規停車、輪胎超越停止線等，目前警方可以勸導或開罰，未來擬以記點方式取代罰款，第一次違規可以免罰，但第二次違規，除納入記點外，也恢復罰款。至於以後累積多少記點才會吊扣、吊銷駕照，細節路政司仍在討論中。

行政院去年底拍板「空汙防治行動方案」，2019年將全面汰除150萬輛二行程機車，以及8萬輛一、二期老舊柴油車，交通部長賀陳旦昨表示，已開始與地方政府檢討機車停車全面收費、訂定差別費率，讓電動車和燃油車做出區隔；另不排除取消一、二期柴油車的國道20公里通行車優惠。

(中時)