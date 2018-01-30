長者遭詐騙百萬 綠委籲檢討銀行預警機制

2018年01月30日 18:30 中時 鄭舲

民進黨立委江永昌接獲民眾陳情，花蓮一名80多歲老先生遭詐騙集團宣稱涉嫌洗錢，要求開立新帳戶並存入所有存款及現金，詐騙集團騙走被害人提款卡後，在新北市的提款機一週領走104萬。江永昌說，一個80幾歲的長輩不太可能在花蓮開戶、卻每天到新北市提款，銀行預警機制有必要檢討，警察機關、金管會等相關單位也應多留意，做好每條防線部署，遏止詐騙。

江永昌說，詐騙集團宣稱被害人涉嫌違反洗錢防制法，必須開立新帳戶，並將所有存款及現金存入，被害人因此存入205萬元。隨後詐騙集團又要求被害人將提款卡放在家附近，不久後就派人將提款卡取走，並在12月26日到1月5日間，在新北市多處ATM提款機提領數次、每次數萬元現金，總計提領104萬。

江永昌說，依照現行《銀行法》、《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》等法令，都沒有規定銀行提款的單日、單筆上限，而由銀行自行訂定，但今天被害人在花蓮開戶，卻在新北市不斷提領數萬元現金，這樣的情況算不算異常？該不該有預警機制？金管會及銀行公會有必要對此進一步研究。

江永昌也說，根據警政署統計，去年就有2345名詐騙被害人年齡超過65歲，銀行的預警機制不是有就好，應該「雞婆」一點，為年長客戶多留意，金管會作為主管機關，也不能放任銀行「各玩各的」，拉出基準線確實部署每道防線機制，才能保障民眾財產安全。

(中時)