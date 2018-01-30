回應教育部 台大：31日開遴委會 「不會重新投票」

圖為台大校門口(資料照片，郭吉銓攝)

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旺報

台大新校長管中閔能否如期在2月1日上任，各方都在關注。雖然關於台大校長遴選爭議的主決議部分，民進黨和時代力量已撤案，但教育部仍堅持由「台大校長遴選委員會」而不是「台大校方」釐清；台大遴選委員則表示，會在1月31日開會，且不會重新投票，而是要討論出回覆給教育部的說法。

教育部29日聲明稿表示，國立大學校長遴選事宜由校長遴選委員會執行，台大遴選新校長過程如有爭議，遴選委員會是唯一具有權責的處理單位；至於監察院的詢問事項，台大25日送的資料只敘明「國立台灣大學說明」，未能確認是否業經「遴委會」認定，因此教育部27日又函請台大儘速補充說明。

教育部長潘文忠30日出席「2018台灣國際科學展覽會」開幕典禮，針對台大新校長上任案，潘文忠會後受訪重申，選校長是遴選委員會的權責，相關疑義也需由遴委會釐清。至於是採用書面詢問或邀請遴選委員重新開一次會，潘文忠表示，據他「側面瞭解」台大應該會開遴選委員會，且應該就是1月31日。

潘文忠並舉去年陽明大學的例子，表示也是由遴選會開會確認後再聘任。他表示台大校長遴選社會高度關注，更應釐清及確認疑義，後續再聘任，避免校內為不同見解造成紛爭。

據一名台大遴選委員確認，明天中午將召開會議，但「管中閔被選出已經是既定事實」，遴委會不會重新投票，而是要討論出回覆給教育部的說法。

這位遴選委員進一步表示，這次教育部叫遴選委員會再來開一次會，根本就是欺負台大；既然民進黨和時代力量都已經撤除主決議，就沒有走後續程序的必要。此前遴選委員會已多次回文教育部說明疑義，像利益迴避問題已在1月11日發聲明，依據遴選委員會作業細則規定，台灣大哥大副董蔡明興委員並不具備不得擔任委員事由；至於烏龍論文抄襲案，台大研究誠信辦公室26日也已經說明不予立案調查，更何況誠信辦公室做出的結論，叫遴選委員會去背書，「這不是為難我們嗎？」

(旺報)

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