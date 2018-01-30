勞部昨開會討論　這些部會要鬆綁7休1

2018年01月30日 18:38 中時 洪安怡

《勞基法》三讀修法過後，勞動部同步著手盤點各產業，研擬公告可鬆綁7休1、縮短輪班間隔至8小時的業別。勞動部昨（29）日首度召開勞動基準諮詢會，邀請主管機關針對鬆綁7休1、縮短輪班2大議題討論，初步了解文化部、經濟部、交通部皆有提出相關鬆綁需求。

勞動部指出，過去陸陸續續都有行業有提出想要鬆綁的聲音，昨日是修法完成後，首次針對此7休1、輪班間隔縮短2議題，邀集勞資政學一同進行相關討論，這當中，文化部、經濟部、交通部都有提出相關需求，不過至於想要鬆綁的業別，以及鬆綁的內容部分，都不太清楚。

儘管勞動部長林美珠日前曾承諾，鬆綁7休1與輪班間隔縮短的行業別，「絕對不會是資方、政治人物單方面說了算」，會議內容將公告，「讓全國的人都知道這次例外是嚴謹態度」，但究竟哪些行業別有放寬需求，勞動部始終沒有訂出相關的評估機制與作業流程，就連昨日開會的會議時間、內容，皆不得為外界探知，遭質疑為黑箱作業，放寬內容「自由心證」。

對此勞動部也回應，理論上，目的事業主管機關應該要先聽取勞、資雙方意見，先做第一層的判斷，該行業是否有需要開放，再以公文說明哪個業別、工作者、範圍、勞資團體意見等，送至勞動部進行討論。雖然沒有明確訂出討論機制，但勞動部強調不會任意放寬。

此外，勞動部今日也邀集地方政府、勞方團體、資方團體溝通，針對日前預告的《勞基法施行細則》表達看法。勞動部表示，勞資雙都覺得彼此之間有良好的溝通，若是有違法的雇主，應該要嚴厲處理，至於加班換補休的期限，大家認為自主協商沒問題，「各種意見都在蒐集，今天只是請大家提供意見」。

(中時)