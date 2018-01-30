大重機怪攔檢害摔車　警方錄影帶還原

2018年01月30日 18:30 中時 陳慶居

張俊銨指著騎士碰撞地點，說明是變換車道不慎造成的。（陳慶居攝）

警方以監視錄影畫面佐證，強調攔檢點並無不當。（陳慶居攝）

台3線苗栗路段因路幅寬廣、彎道多，是大型重機騎士最熱門路線之一，然因事故頻傳，警方列為取締違規重點；27日上午在距離警方攔檢點不遠處，發生2部大型重機擦撞摔車意外，重機車友PO網批評後，網友幾乎一面倒撻伐警方執勤地點不當。

苗栗縣警局交通隊長張俊銨30日下午重回現場，並調閱監視錄影畫面佐證清澄，他強調，警方攔檢點設在獅潭加油站前南下車道旁，出彎道處設有交通錐警示，67.4公尺的距離是足夠騎士反應的，2名同行大型重機騎士在距攔檢點24.5公尺處擦撞摔車，主因是內側車道騎士緊急切換到外側車道，才與同行右側車友發生擦撞。

最近因東北季風強勁，更多大型重機騎士於假日結群行駛台3線，由於違規超速和噪音問題屢為沿線居民詬病，加上交通意外頻仍，苗栗縣警局最近在三灣到獅潭段，密集執行聯合稽查取締勤務。27日的專案勤務，舉發一般超速61件、嚴重超速3件、闖紅燈3件、改裝排氣管及拆除消音器各2件。

2部大型重機就是27日在攔檢點前擦撞，進而引發爭議。警方強調，該地點去年10月及12月就發生2件車禍，造成重機與大型重機騎士各1人死亡，警方因此列為取締重點，但2大型重機擦撞，是本身疏於注意右側有來車造成的，不過攔檢點是否再向前推進一點，會審慎評估。

警局再次呼籲駕駛人不要有競速情事，行近彎道時應減速，變換車道時亦應注意來車並打方向燈，以維護本身及其他用路人行車安全。

(中時)