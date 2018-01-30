寒流來襲 99歲黥面國寶陳清香驚住院

2018年01月30日 18:28 中時 許家寧

▲花蓮高齡99歲的陳清香，為目前全台最老的紋面國寶阿嬤。（許家寧翻攝）

花蓮秀林鄉高齡99歲的「黥面」國寶陳清香（Ipay Haron），為全台僅存3位文面耆老，近期寒流來襲，上周五驚傳陳清香身體不適、呼吸困難緊急送醫治療，所幸就醫後已無大礙，文史工作者田貴實說，陳清香意識清醒，還能睜眼及點頭示意，表達身體好了以後，想要回家休養願望。

照顧陳清香10餘年的么女陳貴珠說，母親因天氣變化，造成心律不整，導致呼吸困難，經入院療養後，已有很大的改善，感謝各界關注，她會妥善照護母親，文史工作者田貴實周一與文化局副局長曾之妤趕往醫院探視慰問，得知陳清香情況好轉，也讓大家深感欣慰。

長期研究紋面耆老生命史的田貴實表示，1919年出生於太魯閣大禮部落的陳清香，6歲就接受象徵榮耀與純潔的「紋面」傳統，在額頭上留下特有印記，見證台灣原住民即將消失的黥面文化，陳清香不但是目前最高齡的文面長者，她與已故丈夫陳三元還是全台最後一位文面夫妻。

田貴實指出，陳清香十多年前便長期臥床，幸有孝順的子女與後輩子孫照顧，其中65歲有醫護背景的么女陳貴珠，更為了照顧母親而終生未嫁；但隨著歲月流逝，目前全台的文面耆老僅剩陳清香、賽德克族林智妹及泰雅族柯菊蘭，但三人均已超過95歲高齡。

花蓮縣文化局長陳淑美表示，相當關心文面耆老的生命歷程記錄與照護，除了致贈慰問金，花蓮縣文化基金會每月提供12小時居家喘息照護、4趟來回交通接送及2000元營養金補助，並全力協助申請文化部相關補助，希望能讓陳清香女士獲得最好的醫療照護。

(中時)