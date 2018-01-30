令人稱羨 美和科大比照公務員加薪3％

美和科大宣布將比照公務員為教職員調薪3％。（林和生攝）

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少子化浪潮來得又急又快，在生源不足且競爭者眾的前後夾擊下，使得私立大學經營越顯不易，但屏東美和科技大學去年一整年透過開源節流，統計盈餘竟高達8000萬元，校方也大方宣布，教職員會比照公務員加薪3％，並有1.5至1.6個月不等的年終獎金。

「真的很不容易」，美和科大校長陳景川指出，學校學費沒有調漲，盈餘並非從學生口袋掏出來，而是去年向教育部申請各項計畫補助超過2億元，加上10年前就放眼南向，已經看到成果，每年約有100位越南學生來到美和就讀，種種原因才能繳出亮麗成績單。

校方統計，美和學生人數超過8000人，是目前屏東私校人數最多的學校，教職員則有300多人，經過董事會開會達成共識，決定比較軍公教加薪3％，同步調整教職員薪水，同時年終獎金也比照辦理，教師發放1.5個月，職員與工友則會有1.6個月。

陳景川進一步說，職員及工友人數約150人，多發的0.1個月年終獎金，相當於每個人能拿到3至5千元「紅包」，主要是要感謝他們這1年來為學校付出的辛勞。

美和科大30日也宣布，今年配合東港東隆宮迎王祭典，學校將與廟方合辦「海洋文化暨迎王祭典」系列活動，除了靜態文化展覽及學術研討會外，東港溫王爺也可望進入校園，挑戰2000人開智慧的世界紀錄。

(中時)

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