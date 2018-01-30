春節加班機停飛 台企聯會長：以後還會有很多事

2018年01月30日 18:27 中時電子報 盧伯華

兩岸因M503航線問題發生爭議後，首先受害的是為台商服務的春節返台班機，東航和廈航搶先宣布停飛春節加班機後，大陸台商企業聯合會會長王屏生今天接受媒體訪問時表示，兩岸關係明顯往後走，不承認九二共識，未來還會發生很多「枝枝節節，坑坑疤疤」的事情。

據《中廣新聞》報導，台企聯會長王屏生表示，以小三通取代加班機，等於是「回到過去」，M503航路是有一些爭議，但爭議沒那麼大，作為一個小老百姓，他沒辦法告訴政府要怎麼作，但是小事不要變成大事，尤其是在春節的時候，台商希望平安回家過年，卻搞出這個風波。

王屏生說，真正惠授到影響的人也許不多，其實也可以經由香港轉機，「反正就是兩岸關係是很明顯地往後走，這些都是九二共識惹的禍。如果當初承認九二共識，這些問題都沒有了。就是不承認九二共識，後面這些連續下來還會再發生許多事情。我認為這不是結束，以後只要兩岸關係不能夠往正面發展，這些枝枝節節、坑坑疤疤的問題會不斷地發生！」

王屏生說，這件事台商權益「當然被犧牲」，兩岸不和平，台商被夾在中間，但台商是小老百姓，只能「說之以理，驅之以利」，又能怎麼辦？國民黨主席吳敦義則表示，現在不經談判就取消加班機，不是最恰當的作法。「一方面要維護中華民國台灣的基本安全，應該繼續談判，不要減少春節返鄉加班機，不要去減少，這樣才能兼籌並顧......」

不過，王屏生也表示，這和海基會春節聯誼會是兩回事，不至於因為此事不出席聯誼會。

(中時電子報)