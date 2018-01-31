文化快遞》南港聲立方遊戲SOUND³ 行進的想像

2018年01月31日 09:00 中時電子報 文、圖／臺北市政府文化局

「聲音採集工作坊」邀請民眾跟著聲音的軌跡進行記錄。

「編造三鐵之曲工作坊」帶領民眾乘車尋找南港的聲音。

聲立方A示意圖

聲立方B示意圖

聲立方C示意圖

當我們對身邊的人及周遭環境的聲音逐漸習以為常時，其實還有些聲音值得我們再仔細聆聽，不妨先打開耳朵、閉上眼睛30秒。您聽到了什麼？是雨滴落在各種表面上所形成的節奏？是辦公室同事手指敲打鍵盤所構成的律動聲？或是行進的捷運車廂中，鄰座戴耳機的小夥子正在聽的旋律？是誰的急忙腳步聲從您的身後經過？又是什麼季節鳥的悅耳鳴叫？突然，不知是空氣中的寒意還是pm2.5，讓人不禁打了個噴嚏「哈啾！」您的聲音加入這當下的環境，也成為別人耳中的聲音風景。

以聽覺開創想像力，重新發現南港的多元面貌

「南港聲立方遊戲」裝置展為臺北市政府文化局啟動南港區公共空間導入藝術設計的開創性嘗試。展期從2月3日至3月25日於南港車站北出口及南港南興公園展出，以南港區未來五鐵共構的交通樞紐、臺北流行音樂中心興建及位處東區門戶計畫重要位址的定位出發構想，規劃三個不同性格與造型的「聲立方」。除了呼應南港站「點」的意象，也帶給觀眾新奇的聲音體驗與聲、光互動。而串聯聲立方的地面標「線」，則象徵著軌道，將過去、現在與未來的南港連結起來，交會成對南港區的「面」狀想像。裝置展以聲音採集為出發點，揉合南港在地的文史脈絡、人的情感、地理特徵、生態景觀特色、產業變遷等，成為裝置展的聲音內容，由「人、地、產、景」緊密交織而成的多向度藝術設置計畫，呈現南港區多元及新舊交融的現代與過去。

城市情感與記憶的互動時刻

依循聲立方的核心概念與構想，臺北市政府文化局與策劃團隊密切合作，希望築起南港在地聲音，並喚起屬於南港「地方共同體」的想像。採集的聲音分為「環境聲響」、「在地樂章」及「話語訴說」，並分置於三個聲立方中。透過走訪南港的自然生態環境、日常街道與休憩場所，甚至是不同職業與族群，捕捉鄰里長者與學童、移工與上班族、商場與交通站點等縈繞在你我身邊，或被聽見或被忽略、隱藏著或喧囂著的種種環境聲響。同時，以產業變遷與在地活動為脈絡，對照今昔，串起南港文化與產業經濟的變化。也透過採集在南港巷弄生活、工作與活動的住民、上班族、過客所傳遞的話語，訴說對這片土地的記憶、故事及期待，建構出對於城市空間的文史、地理與人物印象。

「聲立方ABC」的裝置造型設計各有巧思，從聆聽的動作與裝置互動體驗，在人來人往的南港車站與公園路口，行進中稍作停留，在庸嚷繁忙的城市街頭，為自己拍張聆聽中的寧靜時刻。

環境聲響：節奏，前進的立方

坐落於南港車站北出口，聲立方A的裝置造型設計，以喇叭網孔及聲波擴散的聚集式圓點意象散布於長方形的裝置體上。讓來往車站出口等候、經過、停留的民眾探索隱藏其中的喇叭、環境圖像與聲音資訊，並仔細聆聽感受南港的日常節奏與環境聲響：像是南港桂花步道、南港公園超能量樹等生態環境、臺鐵、高鐵、捷運等交通運輸和各式場域的獨特聲音。內部的聆聽點則即時接收對面公園的自然之音，鳥語、風聲、樹葉聲透過聲音的任意門被傳輸過來。這時若閉上眼睛，可能暫時忘了自己正身處人來人往的驛口，進入聽覺所給予的想像中。

在地樂章：打開，想像的立方

以「關不掉的收音機」作為設計概念，並加入調選廣播頻道的視聽特色，聲立方B延伸聲音存在的時空變換。當茶園、鐵道、工廠作業聲響串起南港的今昔變遷，記憶的景觀裡湧現過往純樸辛勤的地方印象。而當下的南港展覽館會展、南軟園區工作、校園活動、市集叫賣、藝文表演的各式產業與活動之音，打開南港地理的疆界，傳遞著這片土地上多元生活感的在地樂章。這個想像的聲立方也另設計超現實立方拍照框，讓男女老少留下與聆聽裝置的瞬間合影。

話語訴說：綿綿絮語在立方

座落在南興公園的群樹間，長出了紅色樹狀物，像是在幫助市民偷聽鳥兒們與風的話語。有著搶眼的外觀卻悄悄地與公園自然共處，當你靠近聲立方C時，傳出的聲音如同講述著南港在地男女老少的故事：資深南軟上班族或移工代表、熱心的鄰里服務者、三鐵員工、廟宇信眾等，眾多在此地生活、工作、活動的人們相遇，一起感受他們對於南港的情感記憶與想法期待，從綿綿絮語之中，或許你也能感受到他們心中想像或回憶的種種畫面。

從地方文化研究出發，聲音採集工作坊，ACTION

「南港聲立方遊戲裝置展」以人文地理方向的文化研究為出發，邀請民眾參與兩場聲音採集工作坊。計畫過程也拜訪並邀請南港在地耆老與里民參與焦點團體座談會，收集深耕南港的在地聲音與關鍵民意，更透過採集南港巷弄間人們的聲音誌，逐步建構出當地的聲音樣貌，匯聚民意對藝術設計在南港的諸多建議，更從過程中形成聲音採集的方向與內容。

藉著工作坊，帶領民眾使用專業的Zoom H6收音器材，一起走訪南港今昔的產業軌跡，觀察並找尋著對南港有意義的聲音，進行一場別具特色的收音體驗；另一場則是兵分三鐵，帶著iPad乘坐高鐵、臺鐵與捷運，找尋值得收錄的聲音，並進行編曲，體驗「玩」聲音與專注聆聽的樂趣。

2018年新春之際，即將迎來兩場與聲音相關的「南港創意聲事」，邀請民眾在聲立方遊戲裝置展的聲動與聲想中，用耳朵再次與南港相遇。第一場活動為2月3日週六下午的開幕，將邀請來自法國的人氣DJ狄文斯，採用南港特有的聲響，創作出獨一無二的混音演出；聲立方也將化身為快閃小舞臺，邀集手碟、爵士鼓、小提琴等音樂創作好手輪番接力，快閃演出。第二場活動則為3月10日下午，聲立方將變身為廣播電臺，由知名電臺DJ Dennis坐鎮主持，以神祕人物們的心情點歌送給南港。

心動了嗎？邀請您以聽覺、視覺與想像力探索，打開想像，並期待南港未來的發展。

2018南港聲立方遊戲裝置展

時間│2/3～3/25，週一至週日6:00～22:00（夜間燈光互動及表演18:00～22:00）

地點│南港車站北出口與南港南興公園

電話│02-2720-8889轉3625

網址│goo.gl/okxNrJ

(中時電子報)