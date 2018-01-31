為M503與陸賭氣 王丰預警蔡政府支持度將腰斬

為抵制大陸片面開通M503航道，民航局未核准東方航空及廈門航空申請的176班春節加班機，嚴重衝擊民眾返鄉回國交通。圖為1月20日東方航空班機飛抵桃園機場。（圖／范揚光攝）

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中時電子報

為了大陸單方面啟用M503航路事件，我民航局祭出暫不核准中國東方航空、廈門航空共計176班兩岸春節加班機申請，連帶影響台商返鄉過年。作家王丰認為，蔡英文和她的執政團隊將成為眾矢之的，支持度將腰斬。

王丰說，台灣當局為了M503航路事件和大陸方面賭氣，找不到出氣包，蔡英文當局難道要大陸台胞唱「黃昏的故鄉」？在民國七十年代初期，每逢選舉前夕，「黨外」候選人的宣傳車，「黃昏的故鄉」是必播熱曲。「黃昏的故鄉」也因而成為1980年代政府當局「最討厭」的一首曲子。

王丰回憶道，「黃昏的故鄉」曾經是是禁歌。但愈禁，唱得愈是激越。然而，時光推移，主客易位，難不成如今要逼去大陸工作、求學、就業、發展的台胞唱「黃昏的故鄉」嗎？

王丰控訴說，這些異鄉遊子，與蔡英文當局無冤無仇，卻即將成為M503航路事件第一批被整、被磨的人。台灣當局為了M503航路事件和大陸賭氣，總想找個出氣包，剛好，春節要回台灣過年的台灣鄉親遊子們，便成了最佳對象！

王丰表示，縱使當局「認定」這些台胞「可能」多半不會投民進黨選票，但別忘了，這些大陸台胞都有家人親屬、親朋好友，藍綠都有。當他們看到自己親友變「人質」，莫名其妙遭到「人在冏途」式的磨難，必須在外地吟唱「黃昏的故鄉」，蔡政府將成為眾矢之的，支持度更將爆跌腰斬。一個執政者賭氣不是辦法，要爭氣才是正道。何況，賭氣把民眾團聚的年節當籌碼，這厚道嗎？這謙卑嗎？這正義嗎？

(中時電子報)

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