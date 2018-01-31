大陸攻台武力 林郁方：起碼要有3航母戰鬥群

遼寧號航母。(圖/新華網)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中國大陸近來多次軍機繞台，更有中國專家稱，中國2020年要武統台灣。對此，國民黨智庫國家政策研究基金會外交國防組召集人林郁方表示，大陸若想武統台灣，起碼要等三個航母戰鬥群構建完成，需時要15年。

林郁方分析，在台灣海峽部置航母容易被台灣的反艦導彈擊中，大陸至少要建成三大航母才有絕對勝算，但構建三個航母戰鬥群至少要10年至15年時間。林郁方認為，如果現在就要對台動武，大陸要付出極大代價，大陸不會莽撞行動。

另對於大陸軍機近日多次逼近台灣，林郁方則認為，大陸空軍此舉有兩個目的，第一個純粹是軍事上的目的，要突破第一島鏈，「沿路飛行經過台灣海域，台灣會有軍事動作，大陸軍方借此收集訊息」；第二個目的就是在政治上，是要警告民進黨政府，大陸是可採取軍事行動來壓迫台灣。

資料顯示，現代航母作戰它是綜合一體全方位、多艦船的集群作戰。以美國為例，一個航母戰鬥群在正常情況下，包括核動力航空母艦一艘，巡洋艦兩艘，驅逐艦兩至三艘，反潛巡防艦一艘，攻擊性核潛艇兩艘和綜合補給艦一艘。其中核心位置的航母可以用來搭載各型戰鬥機、攻擊機、預警機、反潛機等飛行裝備，用來搜索、防衛或攻擊敵對力量。而環衛航母的其他艦艇則保護航母的安全，有時候還可以負責一定的對敵攻擊任務。

航母主要是用來搭載各型飛機，它平時只攜帶少量的自衛武器。所以在實際戰鬥中，它最重要的戰鬥邏輯就是用自身搭載的各型飛機把敵人消滅在距離航母數百公里之外的地方。而台灣海峽南北長約300公里，平均寬度180公里，台灣「雄三」等反艦導彈採取飽合攻擊情況下，仍能突破大陸軍方的防衛系統，直接以具有高速貫穿動能、破片彈頭，將敵艦摧毀。所以，林郁方認為，大陸至少要建成三大航母才有絕對勝算。

(中時電子報)

文章來源：藍營戰略學者：大陸攻台要3航母群　武統等15年

扮成「恐龍妹」還不夠！張花冠再… 台大教授連署卡管 孫大千：先答…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。