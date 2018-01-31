大陸攻台武力 林郁方：起碼要有3航母戰鬥群

2018年01月31日 00:01 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中國大陸近來多次軍機繞台，更有中國專家稱，中國2020年要武統台灣。對此，國民黨智庫國家政策研究基金會外交國防組召集人林郁方表示，大陸若想武統台灣，起碼要等三個航母戰鬥群構建完成，需時要15年。

林郁方分析，在台灣海峽部置航母容易被台灣的反艦導彈擊中，大陸至少要建成三大航母才有絕對勝算，但構建三個航母戰鬥群至少要10年至15年時間。林郁方認為，如果現在就要對台動武，大陸要付出極大代價，大陸不會莽撞行動。

另對於大陸軍機近日多次逼近台灣，林郁方則認為，大陸空軍此舉有兩個目的，第一個純粹是軍事上的目的，要突破第一島鏈，「沿路飛行經過台灣海域，台灣會有軍事動作，大陸軍方借此收集訊息」；第二個目的就是在政治上，是要警告民進黨政府，大陸是可採取軍事行動來壓迫台灣。

資料顯示，現代航母作戰它是綜合一體全方位、多艦船的集群作戰。以美國為例，一個航母戰鬥群在正常情況下，包括核動力航空母艦一艘，巡洋艦兩艘，驅逐艦兩至三艘，反潛巡防艦一艘，攻擊性核潛艇兩艘和綜合補給艦一艘。其中核心位置的航母可以用來搭載各型戰鬥機、攻擊機、預警機、反潛機等飛行裝備，用來搜索、防衛或攻擊敵對力量。而環衛航母的其他艦艇則保護航母的安全，有時候還可以負責一定的對敵攻擊任務。

航母主要是用來搭載各型飛機，它平時只攜帶少量的自衛武器。所以在實際戰鬥中，它最重要的戰鬥邏輯就是用自身搭載的各型飛機把敵人消滅在距離航母數百公里之外的地方。而台灣海峽南北長約300公里，平均寬度180公里，台灣「雄三」等反艦導彈採取飽合攻擊情況下，仍能突破大陸軍方的防衛系統，直接以具有高速貫穿動能、破片彈頭，將敵艦摧毀。所以，林郁方認為，大陸至少要建成三大航母才有絕對勝算。

(中時電子報)