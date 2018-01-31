彭佳慧大讚女兒很貼心 勸范瑋琪再拼生「女娃」

彭佳慧（右）和范瑋琪攜手合唱新歌，彼此大談媽媽經。（索尼音樂提供）

友善列印
中時
羅北安、彭佳慧、范瑋琪、王亭勻，一同拍攝新歌MV。（索尼音樂提供）

彭佳慧、范瑋琪（范范）攜手合唱〈我們真的幸福了嗎〉，2人都扮演妻子、媽媽和歌手的3重角色，彭佳慧育有1個兒子及雙胞胎女兒，范范則育有雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，她們私下同為好友，彭佳慧透露女兒超貼心、很會撒嬌，力勸范范在拼生「女娃」，范范直呼：「妳在開玩笑嗎？」敬謝美意。

彭佳慧透露照顧雙胞胎的辛苦，是外界無法想像得到，跟照顧1個小孩相比之下，她更體認到當母親的韌性，「在當母親這部分，我一直在學習，這個角色幫助我在生活上、工作上、歌唱表現上，我覺得是以前所沒有的、很大的幸福感」，一旁的范范聽聞後，感同身受。

她們被問及婚前、婚後最幸福的時光，直說：「婚前被另一半騎摩托車載著，手可以套進男生口袋裡，好甜蜜。」而現在的幸福感，彭表示：「回家後3個小孩像小鳥一樣飛奔過來，抱著我說『媽媽你回來了』小孩開心得轉圈圈跳舞。」

范范則透露老公陳建州也是孩子，家裏有3個孩子，「當大兒子抱著2個小的看電視，結果大的睡著時，在那一瞬間，我覺得自己好幸福」，最後彼此互問：「所以，我們真的幸福了嗎？」她們直呼：「努力中。」仍繼續打拼為家庭的幸福。

(中時)

48歲尤秋興仍樂尋另一半「年齡要… 綠營欠他太多！余天向小英火爆拍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。