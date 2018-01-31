彭佳慧大讚女兒很貼心 勸范瑋琪再拼生「女娃」

2018年01月31日 00:04 中時 許雅淳

羅北安、彭佳慧、范瑋琪、王亭勻，一同拍攝新歌MV。（索尼音樂提供）

彭佳慧、范瑋琪（范范）攜手合唱〈我們真的幸福了嗎〉，2人都扮演妻子、媽媽和歌手的3重角色，彭佳慧育有1個兒子及雙胞胎女兒，范范則育有雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，她們私下同為好友，彭佳慧透露女兒超貼心、很會撒嬌，力勸范范在拼生「女娃」，范范直呼：「妳在開玩笑嗎？」敬謝美意。

彭佳慧透露照顧雙胞胎的辛苦，是外界無法想像得到，跟照顧1個小孩相比之下，她更體認到當母親的韌性，「在當母親這部分，我一直在學習，這個角色幫助我在生活上、工作上、歌唱表現上，我覺得是以前所沒有的、很大的幸福感」，一旁的范范聽聞後，感同身受。

她們被問及婚前、婚後最幸福的時光，直說：「婚前被另一半騎摩托車載著，手可以套進男生口袋裡，好甜蜜。」而現在的幸福感，彭表示：「回家後3個小孩像小鳥一樣飛奔過來，抱著我說『媽媽你回來了』小孩開心得轉圈圈跳舞。」

范范則透露老公陳建州也是孩子，家裏有3個孩子，「當大兒子抱著2個小的看電視，結果大的睡著時，在那一瞬間，我覺得自己好幸福」，最後彼此互問：「所以，我們真的幸福了嗎？」她們直呼：「努力中。」仍繼續打拼為家庭的幸福。

(中時)