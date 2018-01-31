遠航首創航空界嘻哈MV 空姐機師上陣超吸睛

2018年01月31日 03:57 工商 張佩芬

遠航首創航空界嘻哈MV。圖：遠航提供

MV為遠航ATR新機打造，圖：遠航提供

為迎接ATR全新機隊的到來，遠東航空首創航空業嘻哈音樂先驅，以「新飛機‧新希望」為意象，為ATR新飛機B-28068量身打造首支單曲《迎向遠航》， MV曲風主打嘻哈饒舌音樂，成為遠航首架擁有自己專屬主題曲的雙螺旋槳客機。

其中，最特別的是歌曲MV裡所有的男女主角皆是由遠航帥氣的機師、甜美的空姐擔綱，而地勤與內勤等不同工作崗位的同仁，也有精采的演出，呼應遠東航空團隊的成員在各個崗位上，默默認真付出，成就每一次完美飛行的精神。

《迎向遠航》歌曲MV中，遠航機師黃銘與空姐柯雅蓁、蘇莞筑、黃姵涵以輕快的嘻哈饒舌音樂，加上朗朗上口的歌詞旋律，唱出「28068是新飛機也是新希望，跟著我們載著你的夢FLYING AWAY！」歌曲節奏相當洗腦好記，為航空界刮起一陣風潮。

遠東航空表示，首次打破以往新機隊宣傳模式，希望以嘻哈饒舌音樂與年輕旅客溝通，為遠東航空注入一股年輕族群的想法及生命力，藉由音樂的感染力激發人們想飛的心情，引領大家隨著遠航最新ATR B-28068 FLYING EVERYWHERE！

遠東航空致力於提供安全又便捷的飛行服務，並連續三年獲利蟬聯國內航空業之冠。遠航機隊一直表現優異，不僅安全紀錄良好之外，並有一套完善的管理制度，為了拓展航空網絡，並進一步強化國內航線的便利性，提供更密集班次與優質化的飛航服務，遠航已於去年(2017年)引進2架ATR 72-600新飛機，今年(2018年) 更將再陸續引進ATR新機隊。

不少航空迷引頸期待的首架 ATR72-600新飛機(編號 B-28068)，在法國原廠檢定機師皮爾．提波爾的協助下，已在去年第4季投入國內的航線，搭配遠航現有的MD機隊，提升離島航線整體運能及航班密度，遠航整體機隊機齡更加年輕化。

《迎向遠航》Youtube影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=B413iX10tsE

(工商)