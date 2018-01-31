日偶像界地震 乃木坂46台柱生駒里奈宣布單飛

「乃木坂46」台柱生駒里奈宣布單飛。（取材自網路）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
《日刊SPORTS》大篇幅報導生駒里奈宣布單飛消息。（取材自推特）
生駒里奈在日劇扮裝成主角漩渦鳴人，造成話題。（取材自網路）

1月３１日深夜，日本偶像界投下震撼彈，《日刊SPORTS》報導人氣絕頂的「乃木坂４６」台柱生駒里奈將自該團「畢業」單飛，網上一片沸騰，「欸欸欸欸欸欸」、「真的假的」、「不敢相信」等驚訝的聲音不斷。

生駒里奈一直是乃木坂４６的主力成員，相當於該團的招牌臉孔，令粉絲們難以相信被視為「團魂」的生駒里奈會這麼突然地將離開乃木坂４６。

報導中提到她離團的理由是「這世上還有太多我不知道的事情，不知繼續這樣子下去行嗎。」對此有粉絲認為：「生駒長大了，想法也成熟了。」也有人想起剛自「桃色幸運草Z」退團的有安杏果也因同樣理由離開團體，認為她們想法相仿。

去年底，中元日芽香、伊藤萬理華等成員相繼離開乃木坂４６時，就有謠傳生駒里奈也將離團，讓白石麻衣與西野七瀨接棒成為該團的主力成員，沒想到在短時間內成真。

最近她在日劇《OH MY JUMP! 少年JUMP救地球》中飾演熱愛《火影忍者》的大學生，並還戴上金色衝冠假髮扮裝化身成主角漩渦鳴人，造成話題。

乃木坂４６即將發行的第20張單曲，這也將成為生駒里奈在該團的參與的最後一張單曲，生駒的離開將讓日本偶像界又掀起一陣主力大洗牌。

(時報周刊)

綠營欠他太多！余天向小英火爆拍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。