日偶像界地震 乃木坂46台柱生駒里奈宣布單飛

2018年01月31日 05:30 時報周刊 溫博鈞

《日刊SPORTS》大篇幅報導生駒里奈宣布單飛消息。（取材自推特）

生駒里奈在日劇扮裝成主角漩渦鳴人，造成話題。（取材自網路）

1月３１日深夜，日本偶像界投下震撼彈，《日刊SPORTS》報導人氣絕頂的「乃木坂４６」台柱生駒里奈將自該團「畢業」單飛，網上一片沸騰，「欸欸欸欸欸欸」、「真的假的」、「不敢相信」等驚訝的聲音不斷。

生駒里奈一直是乃木坂４６的主力成員，相當於該團的招牌臉孔，令粉絲們難以相信被視為「團魂」的生駒里奈會這麼突然地將離開乃木坂４６。

報導中提到她離團的理由是「這世上還有太多我不知道的事情，不知繼續這樣子下去行嗎。」對此有粉絲認為：「生駒長大了，想法也成熟了。」也有人想起剛自「桃色幸運草Z」退團的有安杏果也因同樣理由離開團體，認為她們想法相仿。

去年底，中元日芽香、伊藤萬理華等成員相繼離開乃木坂４６時，就有謠傳生駒里奈也將離團，讓白石麻衣與西野七瀨接棒成為該團的主力成員，沒想到在短時間內成真。

最近她在日劇《OH MY JUMP! 少年JUMP救地球》中飾演熱愛《火影忍者》的大學生，並還戴上金色衝冠假髮扮裝化身成主角漩渦鳴人，造成話題。

乃木坂４６即將發行的第20張單曲，這也將成為生駒里奈在該團的參與的最後一張單曲，生駒的離開將讓日本偶像界又掀起一陣主力大洗牌。

(時報周刊)