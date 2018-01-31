濕冷！北北基宜大雨特報、18縣市防強風、週五過後急凍

2018年01月31日 05:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

濕答答、冷颼颼！今（31日）持續冷氣團影響，北部及東北部仍濕冷，低溫下探13度，今早氣象局也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報！今天另高雄、屏東空氣品質仍不佳，外出要注意！值得注意的是，今晚另一波強烈大陸冷氣團南下，低溫下探10渡以下。

今（31日）早氣象局針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日強烈大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部氣溫仍低，其他地區早晚氣溫亦較低。預估中部以北、東北部地區入夜與清晨低溫約12、13度，其他地區約14至16度。白天北台灣高溫約16、17度，中部、花蓮約19至21度，南部、台東較為暖和，高溫約21至25度。

由於早晚溫差大，外出仍需記得保暖！值得注意的是，今晚起另一波強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，請注意。據天氣風險公司預估，週五、週六（2月3日）開始，預計出現一連3至4天的低溫，低溫下探10度以下，週六、日（4日）、一（5日）這3天，低溫甚至可能下探7、8度，預計要到下週四（8日）、週五（9日）、週六（10日）以後，才會回溫轉晴。

另強烈東北風影響，台灣北部海面（含釣魚台海面）及台灣海峽北部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天高屏、馬祖和金門為橘色提醒；中部、雲嘉南為普通等級；北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖為良好等級。

(中時電子報)