1月31日三報頭版要聞

三報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

台商回家過年 路迢遙！東航廈航取消176加班機

交通部民航局遲未核准陸航提出的春節加班機，中國東方航空和廈門航空昨上午表示，被迫取消176班春節加班機。廈航批評，台方以民眾權益為籌碼的做法背離人心，東航更稱台灣有關方面罔顧民意、一意孤行，2家陸航都表達強烈不滿與譴責。大陸航空運輸協會也抨擊，台方拿M503航路借題發揮，後果應由台灣方面負責。據估計，東航與廈航取消的航班將影響5萬人次，今年過年，台商回台團圓路迢遙。

財務和效益「稍嫌不足」！500億省30分鐘 高鐵南延恐否決

屏東縣政府極力爭取的高鐵南延案恐遭否決。交通部高鐵局長胡湘麟昨日表示，根據可行性研究報告發現，南延的兩條路線最多只節省半小時行旅時間，但卻要花4、500億元經費，財務和效益上「稍嫌不足」。研究報告預計下周呈報交通部裁定。

北市中正萬華 議員選舉超級戰區！打麻將打老婆 藍綠大亂鬥

市議員選舉年底開打，台北市中正、萬華被視為熱戰區，單是民進黨就有7名新人角逐提名，因此當余天拍桌事件一出，參選人余筱萍、吳沛憶知名度瞬間飆升，旋即令黨內其他新秀大為不滿，直指2人「靠爸」、「靠主席」；國民黨新人林冠勳更是掛起「打麻將」、「打老婆」看板，諷刺綠營參選人不適任；各黨初選尚未開跑，已話題十足。

◎工商時報

雞年封關倒數 丙種結帳賣壓出籠

台股雞年封關進入倒數計時，因休市時間長達8天，為避免太多不確定性變數，傳出股市丙種金主下達2月9日為關帳令，本周起逐步降低放款金額。台新投顧副總黃文清說，丙種關帳會使中實戶交易趨於平淡，紅包行情要視外資能否繼續給力。

粒狀污染物 七月開徵空污費

環保署昨（30）決定7月1日起，將額外針對固定污染源的懸浮微粒、細懸浮微粒等粒狀污染物開徵空氣污染防制費，預計每年可加收近15億元空污基金，開徵後每年可望減少8,755公噸粒狀污染物，全國8,031家工廠會受影響，其中台電、中鋼、台泥等大戶將首當其衝。

賀陳旦：電動、油電車 擬推通行費優惠

針對解決嚴重空污問題，交通部長賀陳旦昨（30）日指出，下半年將優先檢討取消一、二期柴油車國道前20公里通行費優惠；此外，將研擬專門給電動小客車和油電車的通行費優惠。

◎旺報

從3C家電到服飾寢具 全離不開「MIC」》新聞分析－陸製品席捲台 去中化 不可行

台灣人的生活，早已離不開「MADE IN CHINA」！綠營長期以來、蔡政府上台之後，一心想從教育文化精神層面遂行「去中國化」的意圖；但事實上，不分藍綠、乃至未具政黨顏色的台灣民眾，生活起居、飲食旅遊、影劇娛樂等物質層面，「中國製造」比比皆是、無所不在。

陸貨進化 便宜好用 翻轉台人印象

「中國製造」的商品已遍布台灣，不僅是洗頭後使用的吹風機、孩童熱愛的玩具、玩偶，甚至連燈泡、筆記型電腦、手機都是「MIC（MADE IN CHINA）」。雖然早年民眾都對「大陸」產品不放心，但如今許多人都用大陸貨，甚至也會像大陸人一樣，透過淘寶網購。

兩岸情 割不斷 飲食融合 遊陸發燒

早餐吃包子，中午大啖蘭州拉麵，晚上與友人聚餐享用麻辣鍋，同時分享上個月的哈爾濱冰雪旅遊照……。台灣民眾不管有意無意，時時刻刻都與大陸飲食文化、旅遊玩樂密切交集。

(中時電子報)

濕冷！北北基宜大雨特報、18縣市… 霸王級寒流再現　氣象局： 陽明…

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