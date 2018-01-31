從羅馬假期玩到教父！看歐基桑的《享受吧！尋味義大利》

2018年01月31日 07:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

跟【食尚玩家】有得拚！看兩個中年歐基桑暢遊義大利，公路電影一路奔馳，賞看義大利美景、賤嘴吃遍義大利，大聊影劇八卦、回味經典電影、佐以英式文學與幽默！一場旅程中邊吃邊找人生心方向！

《享受吧！尋味義大利》電影劇照。（安可電影股份有限公司提供）

新春前來看電影吧！坎城名導麥克溫特波頓力作《享受吧！尋味義大利》，邀請奧斯卡男星史帝夫庫根（Steve Coogan）與英國喜劇天王羅伯布萊頓（Rob Brydon）巧扮真實人生的自己，進行一趟妙趣橫生的美食之旅。從蔚藍的地中海海岸高級料理到小漁村的傳統佳餚，佐以笑死人不償命的賤嘴功力，大開文化玩笑，從比賽誰比較會模仿艾爾帕西諾（Al Pacino）、到揶揄蝙蝠俠聲線沙啞聽了「霧煞煞」，以及對《教父》（The Godfather）與義大利電影大師費里尼的致敬。

《享受吧！尋味義大利》電影劇照。（安可電影股份有限公司提供）

●從羅馬玩到卡布里島《享受吧！尋味義大利》

談到義大利！喜歡美食的老饕會想到披薩、愛音樂的人想到歌劇、迷時尚的人想到米蘭、喜歡旅遊的會想到目前全球最多的世界遺產與藝術！然其實義大利迷人的還有電影，《羅馬假期》裡的、西班牙廣場，回味公主與記者的愛情故事；「偉大的人不是生下來就偉大的，而是在成長過程中顯示其偉大的」～柯波拉的《教父》如是說，這部電影記錄了黑幫史，也讓馬龍·白蘭度、艾爾·帕西諾成為影史的教父。

《享受吧！尋味義大利》電影劇照。（安可電影股份有限公司提供）

更遑論費里尼的《甜蜜的生活》特萊維噴泉前記錄浪漫愛情、《托斯卡尼艷陽下》邂逅美麗陽光與真愛！這些經典義大利電影在《享受吧！尋味義大利》，都能依稀可尋！

《享受吧！尋味義大利》電影劇照。（安可電影股份有限公司提供）

●偽紀錄片添幽默！愛藝術的人尋經典

《享受吧！尋味義大利》被權威媒體好萊塢報導（Hollywood Reporter）盛讚為「美食電影的《教父》。」兩位主角從義大利的皮埃蒙特、利古里亞、托斯卡尼、羅馬、坎帕尼亞一路玩到卡布里島，6個美麗景點、6間夢幻旅館、6家著名餐廳以及不可思議的美食。

華麗的服飾和面具，「威尼斯面具嘉年華節」一年僅有一次。（圖/shutterstock提供）

一位是入圍奧斯卡的演員、一位是喜劇天王，他們一路上分享著對人生、愛情、工作的看法，以及所有因義大利而定義的經典電影與文學，讓觀眾彷彿也跟著走了一趟味蕾與心靈獲得雙重滿足的華麗之旅。

《享受吧！尋味義大利》中品嚐特色義大利美食。（安可電影股份有限公司提供）

●歐基桑的義大利之旅！「拜倫」竟成主角？

看這部電影時，不時會想到台灣知名旅行綜藝節目【食尚玩家】的浩角翔起，也曾看過「呼攏二人組」用自由行方式由歐洲，不時穿插演戲兼搞笑！美食、美景在幽默對白裡更添趣味！然《享受吧！尋味義大利》中層次又更藝術些！雖地點是在義大利，然主角是兩個英國佬，英國浪漫主義詩人—拜倫不時出現在對白中，歐基桑還不辭千里也要到大師目前久仰致敬，而拜倫的與愛妻的愛情故事，可能《科學怪人》的原點。

長約兩小時的電影，雖然沒有觀光客常見的羅馬競技場、浪漫威尼斯、烏菲茲美術館等！然兩人路過的小鎮、復古旅館、特色美食卻讓人動容！一抹夕陽、染紅熱情的南義，睿智的對白不時聯想到那些在電影史中不可磨滅的義大利！

水都威尼斯的浪漫，得親身體會。（圖/shutterstock提供）

●《享受吧！尋味義大利》尋藝術、嘗美味

或許在台灣品嚐義大利麵、披薩都是很容易的！然實際去過義大利的旅人都會說，義大利的披薩是「無與倫比」的！隨便一家都超好吃！被上帝親吻過的義大利冰淇淋即使飽餐後也要來上一份！甜蜜的生活就是義大利人生的寫照！

古羅馬遺跡圓形競技場 Colosseo，遺跡撼人心。（圖/shutterstock提供）

在這部《享受吧！尋味義大利》也彷彿義大利美食之旅，不僅義式美食層出不窮，也讓兩位主角在造訪的義大利城市，旁徵博引出與當地相關的電影與文學作品，盡顯導演麥克溫特波頓浸淫電影與文學多年的功力，讓觀眾看完電影也如享用一場滿足味蕾與心靈的雙重饗宴。知名旅遊作家943也在臉書中大力推薦這部電影，也提供特映會贈票！

義大利的佛羅倫斯，處處是濃厚的文藝與歷史氣息。（圖/shutterstock提供）

「人之所以愛旅行，不是為了抵達目的地，而是為了享受旅途中的種種樂趣。」—歌德！春節前相揪好友來看電影吧！看美食、絕景與英式幽默融為一體，由坎城名導麥克溫特波頓親自掌廚，為美食電影賦予新生命。！一場兩小時的義大利之旅就此展開….

(中時電子報)