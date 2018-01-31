Mini Baseball辦師資研習會 國際講師來台開講

2018年01月31日 07:46 中時電子報 蔡銘仁

世界棒壘球總會WBSC(World Baseball Softball Confederation)致力推廣國際棒球運動，繼去年宣布將啟動臺灣「Mini Baseball啟蒙發展計劃」後，今年首推國際種子教練培育師資研習會，將在2月10至12日依序在全北、中、南登場，即日起開放棒球愛好者報名參加。

Mini Baseball為兒童學齡前棒球運動，目標深耕基層棒球向下紮根，啟發培養更多孩子對於棒球運動的興趣，期盼藉由種子師資推廣這項運動，因此WBSC在授課師資上極為重視，特別邀請義大利籍Claudio Mantovani博士及Davide Sartini教練特別來台擔任研習會講師。

此次Mini Baseball師資研習會課程內容將分為三大項目，分別針對「推廣規劃」、「理論課程」、「實作課程」將一一詳細解說並實際體驗。2位講師皆為WBSC基層棒球核心人物，長年推動棒球運動發展，更在學齡棒球啟蒙發展計劃推廣有成，來台將傳授相關教學經驗。

完成培訓之種子教練不僅可獲得由WBSC所認證之講師資格，可以使用在小學及以下學齡層教導Mini Baseball課程，並可參與未來訓練營協會師資之委任工作分配，且擁有亞洲區聯盟巡迴賽帶隊參賽資格，國際賽事也將列入WBSC積分計劃，在台起步邁向全世界。

(中時電子報)