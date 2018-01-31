不同意川普韓半島政策 美候任韓國大使出局

2018年01月31日 08:32 中時 江靜玲

川普總統提名的美國駐韓國大使車維德因與川普政府的韓半島政策意見不一，今天被爆已遭「三振出局」。白宮官員表示，將在找到新適合人選後，儘速重新提名。

韓裔美籍學者車維德去年12月獲川普正式提名為美國駐韓大使；這項提名並獲得首爾方面的同意。這項任命案待美國國會同意後，車維德成擬定在今年南韓舉辦平昌冬奧前出任大使一職。

但平昌冬奧將屆，聯邦參院始終未安排車維德提名聽證，引發各界揣測。《華盛頓郵報》引述白宮官員的話說，白宮方面現在已把美國駐韓國大使「轉移到其他潛在候選人身上」。

曾任職布希政府的車維德下一位有經驗的學者，主張平壤採取強硬立場。華郵指出，車維德對白宮國安會考慮對北韓採取所謂「流鼻血」戰略、有限度的打擊表達關切，擔心這個戰略會對平壤發出美國不想發動戰爭的訊息。

此外，車維德對川普政府在貿易問題上的立場也有意見，反對川普政府以對美不公平威脅要離開美韓間達成的雙邊貿易協議。川普政府上周才對韓國洗衣機和太陽能電板進口徵收高額關稅。

川普上任後，韓半島緊張情勢持續升溫。車維德提名案，經白宮徹底審查數月，進行安全和背景調查，並獲得首爾方面同意。熟料，在川普就任逾一年後，美國駐韓國大使任命案，如今又返回原點。

白宮匿名官員告訴華郵，目前尚有任何新提名人，但打算一旦找到合適人選後就會進行提名。

(中時)