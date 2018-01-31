霸王級寒流再現　氣象局： 陽明山周六有機會下雪

兩年前霸王級來襲，陽明山公園遊客中心內許多民眾賞雪。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導
入冬最強寒流周六襲台，最低溫將降至6℃。（本報系資料照片）

強烈大陸冷氣團冰凍台灣，今(31)日白天冷氣團稍減弱，但晚間起將再降溫，中部以北及東北部低溫下探11℃；周五晚間寒流報到，中部以北低溫降至6℃，北部1千公尺的高山如陽明山，也可能降雪。

氣象局預報員表示，今晚到後天（周五）白天將有第2波強烈大陸冷氣團來襲，強度和這兩天差不多，北部低溫約11、12℃，南部約13℃，後天晚上寒流緊接著報到，中間完全沒有空隙，預估周六到下周二中部以北低溫將降到8、9℃，空曠地區甚至會出現6、7℃的低溫。

緩進式寒潮今晚第二波！周末冷到骨子裡

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，目前氣象局預報的最低氣溫是8℃，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬則大約是6、7℃。

高山降雪部分，合歡山松雪樓從昨晚7點50分左右開始下，但是不是很大，在外面感覺不出下雪，一直到早上6點30分停，積雪約3公分。

氣象局預報員說，周末這波寒流極強，北部1千多公尺的山區如陽明山等有機會降雪，中南部則因天氣乾冷，降雪可能性不高。

吳德榮說，後天晚間起北台灣2千公尺左右高山如太平山、拉拉山等，都將降到零度以下，且水氣多，飄雪機率不低。週六晚至下週一，北台灣1千公尺左右的山脈如七星山、大屯山等，山頂都將降至零度左右，可注意各地區下雪的機率。

(中時電子報)

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