陸客來台終身遺憾？ 黃暐瀚：改宰肥羊心態

2018年01月31日 08:02 中時電子報 謝雅柔

農曆春節將至，但墾丁飯店及民宿訂房如雪崩的銳減，目前訂房率只有6、7成，較去年銳減至少2成，業者叫苦連天。資深媒體人黃暐瀚指出，若想振興觀光，得先改掉「宰肥羊的高價心態」。他也提到幾年前陸客來台當冤大頭之後，回去時說「去過台灣，終身遺憾！」

受到整體景氣大環境不佳影響，農曆春節雖逼近，墾丁飯店和民宿業春節訂房卻如雪崩式的銳減。有業者預估，目前平均訂房率只有60％～70％，和往年春節早在一個月前幾乎訂滿的盛況，形成強烈對比。業者欲哭無淚，甚至有業者形容今年春節訂房，「簡直像SARS期間的慘況一樣」。

據調查，目前墾丁福華、凱撒、夏都、福容等各大飯店及民宿，春節訂房僅60％～70％左右，甚至有民宿仍「等無人」。高雄義大、天悅、翰品、國賓及福容等各大飯店的春節訂房，也不如預期，只達50％～60％。

對此，黃暐瀚在《ETtoday新聞雲》雲論中指出，觀光慘雖跟陸客不來有關，不過開闢另外的客源，或說有足夠能力吸引其他的客源，就成了台灣觀光業眼前刻不容緩的課題。他說台灣若想振興觀光，得先改掉「宰肥羊的高價心態」。黃也提及，幾年前陸客來台當冤大頭之後，回去說「沒去台灣，遺憾終身？去過台灣，終身遺憾！」黃直言，「永續經營」才是問題的關鍵。

(中時電子報)