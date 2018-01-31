2015年馬政府挨轟殺人兇手 網批民進黨現世報來了

圖為兼任民進黨黨主席的蔡英文總統（前右）和賴揆（前左）。（本報系資料照片）

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中時電子報

民進黨擬開放日本核災地區食品。新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書表示，2015年，民進黨對日本核災地區食品砲轟隆隆，說馬英九「毒害人民」、衛福部是「餵毒部」、「無良政府」是「殺人兇手」。但就自己看來，這些食品沒有「傳聞」中那麼可怕。但可怕的「傳聞」是誰放的？是民進黨。網友則認為「歷史是面照妖鏡」、「民進黨為了打擊當時的執政黨用日本核災食品恐嚇民眾，結果自己當選後馬上就嚐到現世報，自食惡果」。

侯漢廷稱民進黨當初為了政治鬥爭，踐踏專業，對日本食品定個標準要「零輻射」。但吃根香蕉、鹽都有輻射，乾脆絕食好了。為了與日本有良好經貿談判，要拿食品交換，拿台灣人的健康當政治籌碼是第一不對。

日本是真的願意協助台灣加入CPTPP，還是台灣未有默契一廂情願？這是第二不對。日本協助了就真能加入？這是第三不對。談判的過程與未來的條文，按照當時反服貿的標準，如果立委都不知情，那便是黑箱！這是第四不對。至於謝長廷所說，害怕落後大陸應該開放，屬於幹話，不在對錯的評量上。

網友則痛批「民進黨當初說到呼天搶地的可怕，執政就給我相同標準零檢出！」、「這亂黨現在做的事，十件有九點九件都在自打嘴巴」、「反核的說要開放核食？那還反甚麼核？都吃到核食了！」、「公投吧！人民可以選擇不吃。但只要開放，吃到的機率就很高」。

(中時電子報)

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文章來源：侯漢廷 臉書

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