MLB》達比修還沒簽約 洛媒：他在等道奇

達比修還沒簽約，有媒體推測他可能是在等待道奇。(美聯社)

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中時電子報

上周有美媒預期達比修有決定新東家的日子近了，但至今一切還未定案，原因就是他在等道奇？《洛杉磯時報》記者麥卡羅(Andy McCullough)從達比修的動作來看，推論出這樣的可能性，達比修現在有拿到報價卻未簽約，是在等道奇清出薪資空間。

競逐達比修的搶人戰，有小熊、雙城、遊騎兵、道奇、洋基跟釀酒人參戰，其中小熊被認為最有機會得標。道奇跟洋基也被看好，問題就在2隊團隊薪資距奢侈稅1.97億美金門檻不遠，還得替球季中的交易做準備，要給達比修所期望的年薪2000萬起跳大約，是很困難的。

先前道奇總管薩迪(Farhan Zaidi)坦言，現階段他們團隊薪資大約為1.85億，要給大約有一定的難度在。不過他們仍試著要清出薪資空間，包括坎普(Matt Kemp)、葛蘭鐸(Yasmani Gramdal)、佛塞(Logan Forsythe)跟柳賢振，都有可能被送走。

投身競逐戰的球隊中，雙城、小熊跟釀酒人都有開價搶人，但達比修卻未做出抉擇；麥卡羅合理推測，達比修沒到別隊，就是在等道奇清出足夠的薪資空間簽他。達比修世界大賽結束後，就表明想回道奇，跟他一起練球的柯蕭(Clayton Kershaw)也釋出善意，不能排除這可能性。

(中時電子報)

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