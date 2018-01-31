砍大陸定期航班？包正豪：睡醒回到解放前 受創最重是台商

2018年01月31日 08:34 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

等不到交通部核准176班兩岸春節加班機，大陸東方航空和廈門航空昨日主動宣布取消申請，交通部長賀陳旦卻說「從來沒說不予批准」「是業者不做溝通」。交通部官員甚至暗示，可能進一步取消東航、廈航定期航班。對此，淡江大學蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪表示，倘若交通部真的祭出減班，受創最重的是台商，而不是大陸旅客。

交通部昨天舉辦新春記者會，有媒體詢問，陸委會主委張小月強調，M503航線事關飛安、國安和民眾權益，既然是飛安國安問題，未來如果兩家航空還是繼續飛行未經同意航線，是否會砍掉定其飛台灣的定期航班？民航局長林國顯說，後續問題根據情勢發展做決定，看對方善意及尊重的程度。等於不排除砍掉這2家航空公司定期航班的可能。

包正豪指出，看到這則新聞，不禁啞然失笑，原來這就是民進黨政府對大陸開設M503航線的因應作為。浮現腦海的是「睡醒回到解放前」，民進黨政府為了逞一時快意，現在是什麼也顧不上了，根本騎虎難下。先前張小月色厲內荏地說「給大陸最輕微的處分」，就已經是個笑話，如今交通部更是無下限地想要用砍定期航班數量的方式，來「威脅」大陸。

他強調，威脅，是對方在乎才有用。現在兩岸經濟互動密切，人員交流頻繁。其中臺商穿梭兩岸，但大陸來的可是以旅遊為主。倘若交通部真的祭出減班，受創最重的是台商，而不是大陸旅客。

(中時電子報)