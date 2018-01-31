黃百鳴揭內幕 周星馳《家有囍事》難搞還開天價片酬

2018年01月31日 08:41 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

至今還是重播夯片的香港電影《家有囍事》，因為「星爺」周星馳在片中爆笑演出，以及張國榮飾演的娘娘腔等，意外讓該片效果十足，成為當年的票房黑馬。不過該片的監製及主角黃百鳴近來受訪時，卻意外透露當時根本沒有要找周星馳，坦言「是迫於無奈」，更爆料他獅子大開口，要了比當時片酬高出4倍的天價！

黃百鳴近來接受港媒訪問，透露原先自己飾演的大哥是想找來林子祥演出，無奈當時林子祥美國住處失火，他趕不回來，而後他轉而找上周潤發，可發哥當時手上也正在拍賀歲片，不能「自己打自己。」最後才找上當時才剛冒出頭的周星馳，不過黃百鳴透露，當時周星馳片酬才約200萬港幣，怎知該片他竟獅子大開口、開價800萬港幣的天價；但片子趕著開拍，黃百鳴最終也僅能答應。

至於片中「二哥」張國榮，則是黃百鳴力邀請來的，當時張國榮看過劇本後，就告知黃百鳴「你不要跟我爭，我要演娘娘腔那個。」讓原先設定自己要演娘娘腔的黃百鳴也答應了，最後自己改演成花心老公。

不過黃百鳴也說，周星馳開了天價後，甚至要求要和張曼玉對戲，只是原先設定是張國榮與張曼玉對戲，沒想到因為張國榮要求的角色是和毛舜筠對戲，最後才讓周星馳順心，真的和張曼玉配成一對。

(中時電子報)