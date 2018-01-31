傳姚立明將擔任姚文智競選總幹事 柯P：發生再煩惱

台北市長柯文哲（中）正在歐洲參訪，圖為他前往荷蘭「park20｜20」。（台北市政府提供）

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有消息指出，台北市長柯文哲2014年選舉的競選總幹事，有可能加入有意爭取民進黨台北市長參選提名的姚文智陣營，且也要擔任競選總幹事。柯目前人在歐洲參訪，被問到此事時僅說，不能控制的事煩惱要幹嘛，等到發生再煩惱就好。

姚立明2014年擔任柯文哲競選總幹事，柯陣營大勝對手當選台北市長，雖然當時姚立明沒有進入小內閣，但姚妻楊芳玲成為法務局長。不過，楊芳玲後來選擇請辭，請辭前還發表一封信，直批市長部分作為「踩紅線」，姚立明後來也數度在政論節目上批評柯文哲，雙方形同鬧翻。

因姚文智擬爭取綠營黨內提名，希望不再禮讓柯文哲，這次傳出姚立明可能加入他的陣營，外界認為可能是要「替楊芳玲報仇」。對此，柯文哲表示，聽聽就好，這沒辦法評論。

柯文哲表示，每天有各種消息，但他還是一樣的態度，自己可以控制的就要求自己，不能控制的煩惱那個幹嘛？他只是說可能，又不是說一定，很多事情是發生再煩惱，還是照自己步驟做。

雖對選舉不願多談，但柯文哲在台灣時間30日晚間先後參訪荷蘭Circl最新落成循環經濟建築、以及「park20|20」，會後對於公宅政策則提出一些想法。他說，循環經濟、共享經濟是世界潮流，因此也在討論台北市公宅是不是要引進這概念？因為當有天房子拆掉，建材可以再reuse、recycle（重新利用），既然現在正在蓋公宅，可以回去想想看，把新的經濟模式引進台灣。

(中時)

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