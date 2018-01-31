一堆男生追隨他 爆粗口「館長」到底紅在哪？

網路紅人「館長」陳之漢話題不斷。（擷取自館長個人臉書專頁）

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中時電子報
/綜合報導

網路紅人各式各樣，但像「館長」陳之漢以爆粗口見長還真少見。昨（30）日在爆怨社團有人好奇提問，館長到底是在紅什麼啊，讓大批死忠粉絲追隨？此發文一出，很快引發網友熱議，館長的人氣的確不可小覷。

其實原po應該是想小小抱怨一下男友，男友整天看館長的影片，還死忠到想到館長的健身房瞧一瞧，這種心態頗令她不解，順便也想聽聽眾人怎麼評論館長。

網友回應大多出現一個關鍵字：愛說髒話，這也成為他紋身照示人的另一鮮明標籤。網友說，「我喜歡館長主要原因是他講髒話真的聽了很紓壓，而且館長其實很關注社會議題，聽館長發表意見、評論比名嘴講幹話還舒服」、「雖然館長很愛說髒話，但他告訴我為善不看你的經濟有多雄厚，只看你有沒有這份心，比起只會滿嘴道德、學歷、外表的人，館長完全不做作」、「 我也都會發漏（follow）館長影片，但是館長有些言論跟心態是值得吸收進去的，雖然髒話很多，但是比很多政客還老實」。

其實網紅被追捧，性質就跟迷戀偶像一樣，喜歡、討厭都很主觀，愛說髒話幹譙別人，也是網友解讀他不假掰、夠真實的一面。同理，就像網友所說，「我也不知道我女朋友看韓劇、小S在那邊酸別人是在爽什麼」。

當然，也有許多人不時聽到館長名字，卻實在搞不清楚他的來歷。但可能大家都同意，這位館長善於抓住新聞點，從勞工薪資、為台女槓老外、早餐等議題，發言霸氣有梗，才會獲得媒體青睞，成為網路世界的意見領袖。

(中時電子報)

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