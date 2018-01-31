中國餐飲百強企業入台 「唐點小聚」摩登潮食一手試吃報告

2018年01月31日 08:55 工商 姚舜

〈唐點小聚〉的碟子上印有螞蟻或蜜蜂，讓人看了會心莞爾。（圖／姚舜攝）

淡綠色的〈蟹肉啤梨果〉，是西洋梨造形的港式鹹水餃，內餡有蟹肉、鮮蝦、干貝絲與香菇絲等，形色味皆很媚人。（圖／姚舜攝）

喜歡追逐「潮食」的吃貨，或是外食用餐樂在拍食物美照PO文的「打卡族」，又有新餐廳可以獵艷啦！為了滿足新世代外食族的消費喜好，並讓食客發現中華料理的多樣「表情」，台菜起家的欣葉餐飲集團引進「中國餐飲百強企業」唐宮集團旗下摩登中菜（Modern Chinese Cuisine）餐飲品牌〈唐宮小聚〉入台，並以〈唐點小聚〉為名進入台灣餐飲場，開在台北市市民大道4段的〈唐點小聚〉將於2月5日開始試賣，2月13日正式開幕，定位為「現代茶樓」的新餐廳，除了店裝時尚現代，跨越菜系籓籬的菜餚或點心，形色呈盤充滿藝創風格，繽紛多采、搶眼吸睛，絕對可以「餵飽相機」。

〈小小楊梅果〉的造型像荔枝，淡紫色是在糯米漿中摻了紫薯泥，外層裹上茶果子後油炸成型，裡餡是蔓越莓豆沙。（圖／姚舜攝）

〈網皮鮮蝦腸粉〉的粉紅色腸粉，是以甜菜根汁染色，內餡是越南米網、鮮蝦和韭黃。（圖／姚舜攝）

唐宮餐飲集團立足中國餐飲市場超過25年，集團旗下10個餐飲品牌在大陸北京、上海、深圳與香港等10個城市共有60家直營餐廳，2011年在香港上市（股票代號1181)，並曾獲「中國餐飲百強企業」、「2017傑出上市公司」、「中國連鎖餐飲10強企業」，以及「中國餐飲連鎖最具影響力品牌」等評價。近年中國餐飲市場因競爭激烈加上不景氣，餐飲企業的業績普遍滑落，惟唐宮仍逆勢成長，展現強大營運力，意味餐飲集團確實掌握到大陸與香港外食消費者的脾胃才能並受到歡迎。

〈酒釀馬蹄〉是將一顆顆去皮的荸薺在酒釀中醃漬，味道甜中帶著微微酸度，且有酒釀的甜香，好吃極了。（圖／姚舜攝）

用椰子殼盛裝的〈椰皇炖雞〉，是清熱解喝的湯菜，湯汁中充滿著椰香與微微甜味。（圖／姚舜攝）

「唐宮小聚」則是唐宮餐飲集團於2014年創立的摩登中菜品牌。「摩登中菜」亦可稱為「時尚中菜」或「現代中菜」，2014年在香港開設首店的〈唐宮小聚〉，就是以此定位切入市場並快速受到新世代食客喜愛的潮餐廳。而〈唐點小聚〉原版復刻〈唐宮小聚〉的品牌精神，可望讓台灣食客體驗「中菜可以這樣吃」。

〈香酥陳皮骨〉是將豬腩排切成方塊後，先用陳皮醬汁浸泡後再酥炸成菜，肉質柔嫩並帶有陳皮獨有甜香，既下飯、也下酒。（圖／姚舜攝）

經過蒸、炸與炒等3道工序烹製的〈金牌蘿蔔糕〉，口感外酥內嫩，提味的金牌叻沙醬，讓這道點心充滿了南洋味。（圖／姚舜攝）

位在北市市民大道的〈唐點小聚〉占地近130坪、有145個客席座位，以Tiffany Blue為主色 調的店裝非常時尚現代，若不看菜單，多數人不會將之和中餐廳聯想在一塊。設計師參考唐宮集團香港藝術總監的原始創意，在餐廳內放了一個乒乓球桌當成餐桌，可以讓12位客人在此球桌上用餐。「球桌當餐桌」？是的！〈唐點小聚〉卻傳達的品牌精神是：餐廳不只是吃飯的地方，更是一Social Place，人們可以在此交朋友聯絡感情。而乒乓球正是一種「你來我往」的運動，在球桌上一起吃飯讓人會心莞爾。

用台東鹿野土雞烹製的〈酒埕醉雞〉，雞肉鮮嫩帶有嚼勁，味道清甜並帶有酒香。(圖／姚舜攝)

〈唐點小聚〉請到曾任〈潮江燕〉主廚的「黑仔」（中戴帽者）任廚藝顧問，並由廖緒通（左3)擔任主廚。（圖／姚舜攝）

為迎合現代人「到那都要打卡」的喜好，〈唐點小聚〉店內乒乓球拍排列而成的壁面，以及手繪中國熊貓與台灣黑熊一起打桌球的可愛互動壁畫，就是為打卡族而規畫的「打卡點」。此外，客人用餐時所用的白色瓷盤上並繪有蜜蜂與螞蟻等昆蟲圖案，藉此隱喻菜餚的美味，這樣的「心機」舖陳，自然會讓人不禁想拿起手機或相機拍呀拍的拍不停。

有如時尚版現代茶樓的〈唐點小聚〉，菜單上提供「涼菜」、「主廚推薦」、「蔬菜」、「燉湯」、「飯麵」、「點心」、「甜點」共7大類、超過60道的菜餚與點心，點心每份58元起，特色料理138元起，價位堪稱親民。這些菜餚與點心的口味不只是粵式，更包含了川味、滬味與雲南等各地風味美食，大江南北、五湖四海，「什麼好吃就賣什麼」的概念，跨越了菜系籓籬，而且從早茶、午餐、晚餐一路營業至宵夜，全天候供餐。

〈唐點小聚〉深諳打卡族習慣，餐廳內設計了幾個壁畫牆面可作為「打卡點」。（圖／姚舜攝）

位在台北市市民大道四段的〈唐點小聚〉，請到香港設計師裝潢設計，時尚現代帶有一點「潮」味。（圖／姚舜攝）

以奇巧造型做點心是粵菜新「食尚」，〈唐點小聚〉的點心廚師是箇中高手，「站」著上桌的〈蟹肉啤梨果〉，形色宛如西洋梨，內餡是蠔油等調味炒製的蟹肉、鮮蝦、干貝絲、香菇，口感有如港點〈鹹水餃〉，好看亦好吃。形狀有如荔枝的〈小小楊梅果〉是以糯米漿與紫地瓜揉成麵糰做外皮，再包入蔓越莓與豆沙做餡，最外層再裹上一層脆白的茶果子油炸完成，造型討喜、味道很誘人。

〈網皮鮮蝦腸粉〉的粉紅色腸粉是用甜菜根汁染成，內餡有鮮蝦與越南米網，也是一道形色味皆媚人的新潮港點。

〈唐點小聚〉不只以外貌繽紛多彩的點心誘客，菜餚的味道頗能挑逗味蕾、誘發食慾，舉凡〈酒釀馬蹄〉、〈香酥陳皮骨〉、〈酒哉醉雞〉與湯品〈椰皇炖雞〉都非常美味、值得推薦，皮薄如紙、油亮酥脆〈當紅脆皮雞〉，更展現廚藝團隊精湛廚功。

(工商)