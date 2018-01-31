移民核武北韓就業4大焦點 川普國情咨文：讓美國更偉大！

2018年01月31日 08:50 中時電子報 李靖棠 、 蔡萱

川普抵達國會山莊，發表首次國情咨文。（圖/路透）

(11:40更新)川普這次的國情咨文演說長達1小時20分鐘，比預期的1小時還長，也直逼目前史上最長的國情咨文演說，也就是2000年柯林頓總統發表長達1小時28分的國情諮文。

川普國情咨文演說LIVE直播。

美國總統川普將在今日上午十點，前往國會山莊進行任內首次國情咨文演說。（圖/路透社）

(11:30更新)川普也提及北韓很快就可以有攻打美國本土的核武器，我們將用最大力度的施壓制裁北韓，我們要讓北韓知道對美國和美國盟友威脅發動核武的後果。

川普並且提及北韓的殘暴政權，導致了被關押15年的美國大學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）在去年返國美國的隔天去世，同時向在現場瓦姆比爾父母致意。

同時川普也以在場的脫北者吉晟浩例子，來表示北韓政權的殘暴，他因過於飢餓而餓昏在軌道上，醒來時一隻腳和一隻腳已經被火車輾斷，他也因這樣的殘疾在北韓備受歧視，如今脫北的他在首爾幫助更多脫北者。

(11:20更新)川普也提及他在發表國情咨文前，剛簽署了行政命命將繼續使用古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄。他也表示我們將確保美國有能力拘禁包括蓋達組織和伊斯蘭國等恐怖份子的地方。

(11:10更新)川普也強調美國將建造更強大核武系統，儘管我們不希望用到，以此來防範其他國家的侵略，希望有一天世界各國可以不需要核武器，但如今我們還沒走到那一步。他也說過去幾年美國在對於打擊IS上有巨大的進展，但我們仍將對完全消滅這個激進組織進行努力。

川普也說，美國在面臨海外的恐怖威脅以及中國、俄國的敵意，美軍以無人能敵的力量維護世界安全，他將要求國會給美軍完整經費，以讓美軍維護世界安全的任務繼續進行。

(11:00更新)對於美國的基礎建設，川普要求兩黨攜手合作來提供美國人民值得擁有的安全、快速、可靠且現代化的基礎設施。川普稱「美國是建設者的國家」，過去可以在短短一年內就蓋成帝國大廈，但是如今卻要幾十年才能獲得蓋一條簡單馬路的許可證，「這不是一種恥辱嗎」？

對於移民政策，川普也表示，我們計畫在12年內，讓隨著非法移民父母來美的小孩獲得美國公民身分，讓他們有可以獲得更好教育的機會。

(10:50更新)在外交政策上，川普說自從自己上任後，美國不僅在國內重建實力與信心，也正恢復對外的實力與地位，同時美國也將繼續打擊伊斯蘭國（IS）。

(10:30更新)川普表示，如今美國增加了許多工作機會，像是蘋果宣布未來5年投資3,500億，增加20,000個工作機會，這是我們新的美國時刻，是「最好的時刻」，他也強調了「美國夢」的價值，他稱如果你們努力工作，相信自己和美國，你們可以夢想任何事，我們攜手絕對可以達成任何目標。

(10:10更新)在川普內閣和第一夫人相繼入場之後，美國總統川普在晚間9點準時進入，國會發表國情咨文演說，並在一開場就表達對自己一年多執政的肯定，說道：「我們已採取所有正確的行動和政策，讓美國為所有美國人再度偉大！ 」。除此之外，面對前一陣子的國歌風波，川普也緊扣這次團結全美的主題，高喊：「我們驕傲的為國歌站立」。

川普也提及前陣子才剛轟轟烈烈剛過的稅改方案，川普表示自己兌現了和人民的承諾，「完成了美國歷史上最大稅改減稅計畫」，並說我們取消了不好的稅金，取消了歐巴馬時期強迫人民加入的健保，歐巴馬健保的時代已經結束，稅改方案也大幅減低了中產階級以及小型企業的負擔。

美國總統川普（Donald Trump）將於台北時間今日（1/31）早上10點，前往國會山莊（United States Capitol），進行其上任以來首次國情咨文（State of the Union address）演說。美國媒體普遍認為，川普此番國情咨文應會包含五大重點：就業率與經濟、基礎建設、移民議題、（與中國大陸等地）國際貿易和國防安全。

國情咨文一詞，源自於小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt），過去多以「總統的年度國會演講」稱呼。美國歷任總統，每年都會在美國國會聯席會議上，向參眾兩院議員、聯邦大法官、參謀首長聯席會議和內閣成員報告，未來一年或四年的整體施政計畫或方向。

然而，為防範可能的危險與攻擊，傳統慣例上會有一名內閣成員缺席，以防若有萬一發生時，該成員仍能按照美國總統繼任順序繼任總統職位，維持政府運作，該成員被稱為「指定倖存者」（Designated survivor）。

(中時電子報)