川普國情咨文搶先看 欲建設一個安全強大驕傲的美國

2018年01月31日 09:01 中時 江靜玲

美國總統川普美東時間30日晚間在國會山莊發表就職以來首次國情咨文，指出不公平貿易協議犧牲了美國的繁榮，「把我們的公司，工作和國家的財富搬走了」；過去的經驗告訴美國，自滿和讓步只會引起侵略和挑釁。「我不會重複過去那些讓我們陷入危險的政府的錯誤。」

川普表示，他將和大家一起建設一個「安全」，「強大」，「驕傲」的美國。

以下是川普國情咨文演說摘要：

＊我們希望每個美國人都知道辛勞一天工作的尊嚴；我們希望每個孩子在晚上都能安全的到家；我們希望每個公民都為我們所愛的這塊土地感到自豪。

＊正如我在11個月前在這裡向美國人民所說的，我們實踐了美國歷史上了最大的減稅和改革。我們的大幅減稅為中產階級和小企業提供了巨大的救濟。

＊自從通過減稅以來，大約有300萬工人已經獲得減稅獎金 - 其中有許多每人都都獲得數千美元。

＊這是我們的「新美國時刻」。展開美國夢想，從未有過比現在更好的時候。

＊今晚，我想談談我們將會有什麼樣的未來，以及我們將會是一個怎樣的國家。我們所有人一起，作為一個團隊，個人，以及一個美國家庭。

＊美國人愛他們的國家。他們應得到一個對他們表明同樣的愛和忠誠的回報的政府。

＊去年我們試圖恢復公民與政府之間的信任關係。

＊為了使華盛頓對此負責，我們在第一年取消了比歷史上任何一屆政府都多的法規

＊我們已經結束了美國能源戰爭；我們結束了對「潔淨煤」的戰爭。我們現在是世界能源出口國。

＊美國終於翻了幾十年來不公平的貿易協議，這些協議犧牲了美國的繁榮，「把我們的公司，工作和國家的財富都搬走了」

＊美國是建設者的國家。我們在短短的一年時間裡就建成了帝國大廈 ，現在卻需要十年的時間才能獲得批准簡單的道路的許可證，豈非恥辱？

＊我要求兩黨合作，為我們提供美國經濟需要的安全，快速，可靠和現代化的基礎設施，我們的人民應該得到這樣的基礎設施。

＊為了美國工人和美國家庭的最大利益，移民政策將幫助掙扎的社區，特別是移民社區。 因此，今晚我伸出雙手與民主黨和共和黨人合作，保護各種背景，膚色和信仰的美國人

＊當我們在國內重建美國的實力和信心時，我們也正在恢復我們在海外的力量和地位。

＊去年，我保證我們會和我們的盟友一起從地球上撲滅伊斯蘭國(IS)。一年後，我很自豪地報告說，打敗伊斯蘭國的聯盟已經解放了這些殺手在伊拉克和敘利亞曾經擁有的幾乎100％的領土。但還有很多工作要做。我們將繼續我們的戰鬥，直到IS被擊敗。

＊過去的經驗告訴我們，自滿和讓步只會引起侵略和挑釁。我不會重複過去那些讓我們陷入危險的政府的錯誤。

(中時)