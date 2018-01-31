阻台商返家 王炳忠：蔡英文要拜台獨神主牌還拖人民作供品

2018年01月31日 09:16 中時電子報 陳怡文

民航局為反制M503，暫緩核准廈門航空和東方航空的176班兩岸春節加班機，兩家航空於昨日被迫宣布取消。新黨發言人王炳忠表示台灣同胞返鄉過年的權益，可以被自己政府拿來當籌碼算嗎？質疑「這些台商在大陸賺錢，難道就不是台灣人嗎？」怒批「蔡英文自己要拜台獨神主牌，還要拖台灣人民作供品」人家政府是盡全力幫自己人民回家，我們政府是把自己人民當籌碼，聽了心能不淌血嗎？

王炳忠認為這件事根本連談論算對算錯都不應該！這是最基本一個政府心中有沒有人民的問題。最初蔡政府祭出取消春節包機，陸委會發言人邱垂正說，這只是要求大陸恢復協商的權宜之計，赤裸裸地承認拿自己人民返鄉團圓的權益當籌碼。他同時又補了句「誰願意懲罰自己的同胞」，所以蔡政府根本就知道在懲罰台灣的同胞！這叫什麼話啊？

政治評論員唐慧琳模仿周玉蔻調侃王炳忠是幫著共產黨罵台灣人的總統。王炳忠稱若真是台灣人的總統，就應該照顧在大陸工作、求學的台灣人權益，不是嗎？張小月前天的發言更露了底牌，所謂飛安問題都是假（M503航線是國際公認，被劃為民航路線，更不會有軍機飛入），其實就是要藉此鬧事，給蔡英文解解氣，順道找切入點創造「不用九二共識」也可以有的兩岸官方協商。蔡英文自己要拜台獨神主牌，還要拖台灣人民作供品，你聽得下去嗎？

蔡英文有臉誇誇其談，把金門小三通、開放大陸探親的成果都收割，如今卻要這些在大陸的台商、台幹、台生，可以從港澳、日韓中轉回台灣，這是什麼時代啊？這些台商在大陸賺錢，難道就不是台灣人嗎？在你們的心裡，因為這些人不願留在台灣作妳的供品，所以就懲罰他們出氣嗎？親愛的台灣人啊，人家政府是盡全力幫自己人民回家，我們政府是把自己人民當籌碼，聽了心能不淌血嗎？

(中時電子報)