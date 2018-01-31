馬愛珍：民進黨若維持現況 台灣沒活路

2018年01月31日 09:22 中時電子報 謝雅柔

蔡政府上任後，因不承認九二共識，導致兩岸關係急凍。台灣女企業家協會創會理事長馬愛珍直言，如果民進黨還是維持現在的情況，那台灣沒有活路了。

總統蔡英文去年出席「兩岸交流30周年回顧與展望」研討會時表示，強調善意不變、誠意不變、不會走回敵對老路、也不會在壓力下屈服。大陸國台辦發言人馬曉光則回應，承認「九二共識」歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能展開談話。

然而，蔡英文執政以來，在長照、年金改革等政策皆引來諸多批評，在兩岸關係方面，蔡政府也因不承認「九二共識」及持續推動「去中國化」，使兩岸關係陷入急凍，不僅陸客人數銳減，衝擊觀光產業，民進黨也因調漲陸生在內的境外生的健保費、研擬「保防法」和「反滲透法」等政策引發反彈。

馬愛珍接受中評社訪問時表示，兩岸關係從民進黨執政之後逐漸惡化，若民進黨還是維持現在的情況，那台灣沒有活路了。她說因為現在走上國際根本不通，加上台商在大陸，因為目前的兩岸僵局，大陸地方上對台商還有很多跟以前完全不一樣看法，這是很嚴重事情。

此外，她說兩岸必須有良性互動，若台灣不認同九二共識，根本沒法談。大陸把門關了，如何再繼續下去，只會更加的民不聊生。她說全世界都不景氣，但台灣是執政黨搞爛了，讓百姓不知道怎麼活。她呼籲民進黨要顧百姓感受，別整天只想和大陸對抗，對內也只搞內鬥。

(中時電子報)