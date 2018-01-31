「旅行青蛙」真實版？動物園採食草餵「蟲蟲大軍」

2018年01月31日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從「寶可夢」到「旅行青蛙」？虛擬要VR帶動真實互動？日本手遊「旅行青蛙」一夕爆紅，就連藝人五月天阿信、Selina等人都瘋狂曬蛙！話說其實台灣很多地方就有可愛蛙蛙！台北市立動物園的保育員也為了這些青蛙蝴蝶、蜻蜓、甲蟲辛採食草讓牠們吃飽飽！

「旅行青蛙「的遊戲畫面。（CFP）

昆蟲館的保育員，為了提供館內圈養昆蟲們足夠且新鮮的食材，除了必須認識各式各樣的植物，還得像家庭煮夫(婦)要先上市場買菜一般，經常帶著剪刀、袋子在園內四處搜索，為寶貝「蟲蟲大軍」們摘取最天然的當季食草。

近年來動物園開始將園區內生命週期短的常見園藝小花小草，逐漸更換為常綠開花及生命週期長的喬木，民眾來到動物園除了會感受所到之處皆是綠意盎然外，也經常可以在園區內見到蝴蝶、蜻蜓、甲蟲、青蛙等野生動物。

小單帶蛺蝶幼蟲。（台北市立動物園提供）

如此豐富的生態環境，更活生生成為昆蟲們的野外buffet！目前動物園昆蟲館內照養的鱗翅目昆蟲及竹節蟲們，想要讓牠們的幼（若）蟲順利地化蛹、長大，最重要的秘訣之一就是能滿足牠們卯足全力、吃個不停的慾望!為了張羅牠們的多樣食材，保育員每隔幾天就會到園內走走，為自家昆蟲物色新鮮且天然的食草。

保育員把還沒要餵食的楓香插在水中並套上塑膠袋，避免葉片水分快速蒸發 。（台北市立動物園提供）

提著高枝剪、剪刀與袋子，保育員沿著蟲蟲探索谷及園內的環園步道前進，四下找尋食草，品項包括楓香、血桐、菝(ㄅㄚˊ) 葜(ㄑ一ˋ)、水麻、水同木、芒草和蕨類等，提著這些豐富多樣的「菜餚」，準備帶回館區「放飯」囉!

已經羽化的黑點大白斑蝶在蝴蝶小溫室中翩翩飛舞和吸食花蜜。（台北市立動物園提供）

各類型的植物都有不一樣的食客懂得享用，像楓香是台灣長尾水青蛾幼蟲的最愛、菝葜是琉璃蛺蝶幼蟲愛吃的食草、水金京、玉葉金花是給小單帶蛺蝶(異紋帶蛺蝶)幼蟲吃的；而水麻是黑天使竹節蟲(Lobofemora scheirei)、小惡魔竹節蟲(Orthomeria kangi)和長肛竹節蟲(Entoria sp.)等多種竹節蟲的食草。照養昆蟲的保育員，除了要熟悉適合不同物種的照養環境及習性外，對牠們愛吃的東西也必需能瞭若指掌。

台灣長尾水青蛾幼蟲。（台北市立動物園提供）

採集回來的葉子，保育員都會仔細的處理，先分門別類泡水清洗乾淨，再檢查是否有躲藏在葉片下或枝條間的蜘蛛，以便讓幼蟲能安心食用。

台灣長尾水青蛾的幼蟲一天就把楓香吃光光了。（台北市立動物園提供）

保育員有時也會在摘剪食草時發現一些小驚喜，例如本土昆蟲的卵、幼蟲、蛹或成蟲，就會依照館內的需求，及維持基因多樣性的考量，決定是否要帶回館區飼養、配對。

臺灣長尾水青蛾享用楓香樹葉。（台北市立動物園提供）

雖然是冷冷的冬天，但在昆蟲館特別控制溫度的「蝴蝶小溫室」中，已經羽化的大白斑蝶、大鳳蝶翩翩飛舞，一旁也有多種蝴蝶的幼蟲或蛹正在展示箱中供民眾觀察。在此，動物園也要呼籲民眾，愛護牠們，請不要抓牠們來拍照，留給昆蟲愜意的生活空間。昆蟲館每個月第四個周一休館，想看昆蟲的民眾可別撲空囉！

(中時電子報)