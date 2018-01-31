自爆與新婚川普有一腿 美A片女星今卻改口否認

原美國情色片女星，藝名為丹尼爾（Stormy Daniels）的柯立福（Stephanie Clifford）。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美聯社（AP）報導，日前自爆與現任美國總統川普（Donald Trump）於2006年有一夜風流、原美國情色片女星，藝名為丹尼爾（Stormy Daniels）的柯立福（Stephanie Clifford），如今卻峰迴路轉，透過律師發出聲明稿「自清」，否認曾與當時新婚的地產大亨川普有染，不僅讓外界摸不著頭緒，更使人懷疑，柯立福選擇在此時間點否認，背後動機並不單純。

自爆與川普有一腿 傳A片女星獲380萬封口費

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）先前踢爆，稱她在大選期間，曾收受川普陣營高達13萬美元（約384.5萬台幣）的「封口費」，如今也成為羅生門事件。對此傳聞，川普的個人律師柯恩（Michael Cohen），對封口費與性醜聞雙雙表示否認。

現年38歲的史蒂芬妮·柯立福，出生於美國路易斯安那州，是一名現役情色片演員、編劇兼導演，過去曾是名街頭舞蹈工作，從2002年5月起，加盟邪惡影像（Wick Pictures）公司後，開始其豔星道路。除了在情色片取得諸多獎項與肯定外，她亦跨足電影與音樂領域，曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，成為其音樂影片中的女主角。

不過真正讓她聲名大噪的事情，應該是2010年宣布投入參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員大衛·維特（David Vitter），雖最後並未真正出馬競選，卻讓她做足了公關與宣傳的效果。

一位不願具名的人士爆料，柯立福聲稱自己於2006年，在一場充滿政商名流的高爾夫活動上遇見了川普。此時的他，剛與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）新婚一年的時間。當時年僅27歲的柯立福，很快地就與川普發生性關係。如今不僅白宮（White House）否認，當事人雙方也都在此時否認，也讓這起醜聞成為一樁糊塗仗，不但傷害了川普聲譽，更讓無辜的梅蘭妮亞遭受流彈波及。

(中時電子報)

文章來源：Amid publicity tour, porn star denies affair with Trump

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