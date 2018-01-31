松坂大輔進中日龍後 叫「Daisuke」會有3人回頭

2018年01月31日 09:50 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔加入中日龍後，隨即到沖繩展開自主訓練，目前一切過程順利，狀況也讓中日球團看了還算放心，不過倒是有個讓人有點困擾的小問題出現，就是該怎麼叫松坂？日媒報導，現在如果有人喊出大輔的日文讀音「Daisuke」，連同松坂會有3個人同時回頭。

松坂加入前，中日已經有山井大介跟祖父江大輔；2人名字的讀音跟松坂一樣，都是「Daisuke」，現在還多了個松坂。《日刊體育》報導，這看似不嚴重的小事，可讓中日總教練森繁和傷腦筋，「叫Daisuke他們就會轉過頭來，我該怎麼做...但好像也沒得選擇了。」

不過撇除這有點尷尬的小問題，森繁和昨看松坂結合速球跟曲球，採固定式動作練投20球、再以西武時的開放式動作投5球後，給出不錯的評價，「我看過他去年的投球，今年感覺完全不同，他自己也有這種感覺，整體投球動作不太一樣。」松坂職棒第20年的復活之路，有不錯的開端。

松坂今年又老1歲，要滿38歲的他此次拚復活，訓練也比去年保守許多。他表示，有特別延長傳接球時間，沒有太在意外界的一切，只專注於自己，現在調整很順利，「雖然我想爭取進到開幕名單，但還是得讓心情保持平靜，不能太過被這件事左右想法。」

(中時電子報)