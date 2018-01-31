沖繩遊客屢創新高 曝「最讓人不滿意」的3大觀光問題

近3年來沖繩停靠那霸港的遊輪乘客數激增3倍，推升整體海外遊客數。(資料照／簡怡欣攝)

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中時電子報
/綜合報導

日本沖繩不只是國人熱門旅遊目的地，當地近年觀光遊客數屢創新高，人潮直逼夏威夷。根據日媒「琉球新報」昨天報導，沖繩那霸市觀光課近日公布2016年沖繩遊客人數與觀光滿意度，日本海內外旅客數達752萬人，其中有3大最滿意與3大最不滿意觀光問題。

沖繩那霸市觀光課於2016年8月到2017年1月間發放問卷，回收共1,475份意見回答。關於當地整體觀光旅遊心得，有42.6%的受訪者感到「滿意」，有49.3%的受訪者感到「基本滿意」，有7.3%的受訪者感到「有些不滿意」，有0.7%的受訪者感到「不滿意」。

對於沖繩接待旅客環境及體制評價，以「對待客環境及體制抱有好感」、「從居民及工作人員的接待中感覺受到歡迎」、「感到街區的活力和魅力」最受好評，都有超過7成受訪者一致認同。

不過，當中以「連接景點和旅遊設施的公共交通完善度」（22.4%），「國際通及商業街設置必要廁所數」（21.2%），「陰涼處及長椅等休息場所完備度」（17.9%）等，是最讓遊客覺得有待加強的觀光設施。

此外，調查也統計，沖繩住宿遊客平均每人在市區消費額為73,003日圓（新台幣約19,000元）；細項支出以住宿費最高，為19,626日圓（新台幣約5,200元），其次是購買伴手禮等購物14,852日圓（新台幣約4,000元）、餐飲費為13,371日圓（新台幣約3,600元）。另最受歡迎的沖繩人氣食物排名，依序為沖繩麵、肉排、和海葡萄。

(中時電子報)

文章來源：琉球新報

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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