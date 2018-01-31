46票對15票 電競隊確定無法入住南港豪宅

「華固奧之松」住鳥投票，確定以46票對15票，反對香港HKA電競隊選手入住。 （中時資料照）

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中時電子報

南港豪宅「華固奧之松」本月27日針對是否同意香港電子競技公司HKA選手入住進行投票，結果投票的61票當中，有46票反對，僅15票同意，HKA確定無法入住。HKA昨晚在臉書粉絲頁發表聲明表示遺憾，並稱會循法律途徑爭取應有的權益。

對於「華固奧之松」投票反對HKA入住，有住戶：「他們半夜12點才下班，我們住戶都在睡覺，因為我們隔天8點就要上班，然後他們回到宿舍，請問你們什麼時候要洗澡？12點多、1點多？可能住在你樓上或樓下都聽得到。8樓人家拖個椅子，我們3樓就聽得到，你們晚上10個人、8個人，1人晚上用2次馬桶，下面的人就不用睡覺了。」

網友看了27日雙方協商過程與投票結果，紛紛回應：「8樓拉椅子3樓聽得到，這房子隔音到底有多爛」，「這隔音，請建管處看一下是不是違建好嗎」。

HKA票選後發出聲明：這幾天因為宿舍問題，造成粉絲們的擔心及選手的困擾，我們深感抱歉。各戰隊領隊也在這裡保證，會盡速安排選手到新的宿舍，維護選手們的權益，將傷害降到最低。另外，針對「華固奧之松」住戶對電競選手「吸毒」、「社會渣滓」、「打架鬧事」等評論，經雙方理性溝通之後，已釐清彼此的誤會。

HKA8名選手本月13日要入住時，「華固奧之松」管委會不但使出各種手段攔阻，更搬出「電競選手會吸毒、打架，讓大廈治安敗壞，進而影響房價下跌」；23日再度試圖進入時，住戶也再度出來攔阻，關閉整棟樓的廳門、防火門，還呼籲住戶開車入出時，看到不明貨車要阻擋，歧視意味濃厚。

(中時電子報)

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