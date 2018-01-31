內政部脅迫簽行政契約！婦聯會鷹派握錄音檔「奮戰到底」

2018年01月31日 10:13 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

婦聯會今日召開臨時會員代表大會，討論是否與內政部、不當黨產委員會簽署行政契約，不過內部意見分歧，前主委辜嚴倬雲特地錄製影片，嚴正表明反對的立場。而據傳反對派握有先前談判時遭內政部脅迫的錄音檔，可做為未來打官司的籌碼。

去年12月，內政部宣布撤換婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳。婦聯會進行改選後，由前立委雷倩當選主委，並通過與內政部簽訂行政契約備忘錄，將於今日的臨時會員大會確認簽約案。然而內部爭議不止，反對簽約的鷹派發出連署聲明書，主張婦聯會若與內政部簽訂「認罪協商」，將使婦聯會歷史地位不明不白，再也無法自清。前任常委潘維剛直接槓上雷倩，強調「奮戰到底」。

現任主委雷倩日前表示，目前有兩套備案。若決定簽行政契約，會務繼續進行；如果不簽，內政部與黨產會將做出行政處分，婦聯會最快2月1日被認定為附隨組織。如果大家決定拚個你死我活，承受政府公權力，「我們也尊重」。但她對今天開會結果感到悲觀。

雷倩並直言，婦聯會現在就像是被一群禿鷹狙擊的公司；正在一個沙灘上，所有的人都希望你們「趕快去死」。雷倩並未解釋「禿鷹」是誰，但根據壹週刊報導，這個與婦聯會「有幾十年千絲萬縷的人情和各種關係」的「非常強烈而龐大」的「禿鷹」集團，被綠媒直指為國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡和前立委潘維剛等四人。

報導指出，潘維剛表示，若婦聯會遭解散，將提起訴訟交由司法決定。她並說，握有內政部民政司長林清淇與婦聯會常委談判時「語帶威脅」的錄音檔，是未來打官司的籌碼。辜嚴倬雲的律師葉慶元表示，若證實內政部在過程中以語帶威脅的話術談判，則違反行政法的不當連結禁止原則，原行政處分將被撤銷，意即辜嚴被撤銷主委及簽行政契約備忘錄可能無效。

(中時電子報)