「標準金商」涉地下期貨買賣 負責人李智昌被訴

2018年01月31日 10:27 中時 陳志賢

標榜黃金現貨買賣的「標準金商」公司，涉嫌從事地下黃金期貨買賣，對外攬客進行槓桿保證金交易，估計自2014年至2016年2月交易額超過上億元。台北地檢署31日依違反期貨交易法起訴標準金商董事長李智昌、副理兼營業二處處長廖柏凱、營業三處處長黃炳翔、前處長卓松達4人。

位於北市信義區的標準金商成立於2013年，宣稱以黃金現貨條塊零售與批發業務，並以「SB標準黃金」為品牌商標，行銷至香港、台灣、日本、馬來西亞及泰國等地。標準金商宣稱被Finematal Asia 指定為其台灣授權代理商，行銷世界知名品牌「瑞士賀利氏」貴金屬產品

但約有上千名客戶的標準金商，雖標榜黃金實體現貨買賣，遭人檢舉涉嫌違法經營地下期貨業務，對外攬客進行槓桿保證金交易，估計自2014年至2016年2月交易額逾億元。

2016年2月，台北地檢署指揮台北市調查處搜索標準金商，查扣部分黃金，並約談負責人李智昌、副理廖柏凱等人到案，檢方複訊後，依違反《期貨交易法》諭令李20萬元、廖15萬元交保候傳。

據了解，李智昌等人辯稱是從黃金買賣，未涉期貨買賣，但檢調查獲帳證顯示平日從事期貨交易，客戶繳交保證金即可進行期貨交易，不採信李智昌等人說詞，依法起訴。

(中時)