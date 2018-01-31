MLB》來真的！釀酒人超積極爭取達比修加盟

2018年01月31日 10:16 中時電子報 蔡銘仁

釀酒人先後網羅肯恩(Lorenzo Cain)跟葉利奇(Christian Yelich)後，還表明會再補進1名頂級先發投手，達比修有跟艾瑞耶塔(Jake Arrieta)都是鎖定的人選，他們也不只是說說而已，美媒報導，釀酒人持續加入達比修競逐戰，而且似乎還是各隊中動作最積極的1隊。

釀酒人算是目前最晚投身達比修競逐戰的1隊，不過達比修先前曾證實，釀酒人確實有開出合約給他。除了釀酒人，目前還有小熊、雙城、遊騎兵、洋基和道奇，也還在競爭行列，外界看好小熊得標，但《洛杉磯時報》報導推測，達比修正在等道奇替他清出薪資空間。

《Fanrag Sports》記者莫瑞(Robert Murray)透露，釀酒人依舊沒放棄網羅達比修，而且還是動作最積極的競爭者。據《Brewcrewball》報導，釀酒人近期進行補強後，團隊薪資約9000萬美金左右，還有很十足的本錢給達比修年薪2000萬起跳的複數年合約。

不過達比修現在態度未明，似乎還沒有任何1隊接近跟他達成協議；消息指出，達比修可能不打算返回遊騎兵，並持續跟小熊有接觸。據傳小熊有開出4年約、雙城開5年，儘管這2隊甚至釀酒人，都沒有證實到底實際價碼多少，但都沒能讓達比修點頭加盟。

(中時電子報)